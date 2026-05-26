$!Incumple CFE resolución federal y deja sin luz a tres adultos mayores en Mazatlán

Pese a existir una resolución judicial federal definitiva a su favor, tres adultos mayores continúan viviendo sin energía eléctrica en su hogar en Mazatlán, después de que la Comisión Federal de Electricidad no acudiera a reinstalar el servicio, como presuntamente correspondía tras perder un juicio y diversos recursos legales relacionados con el caso.

Los hermanos Palomares Lemus denunciaron públicamente que la CFE mantiene un desacato al incumplir una sentencia federal que ordena restablecer el suministro eléctrico mediante un nuevo contrato en esta vivienda, ubicada en la calle Belisario Domínguez 2208, situación que consideran especialmente delicada debido a las condiciones de salud y edad de los habitantes, siendo personas de 72, 82 y 84 años de edad.

De acuerdo con Sergio y Lourdes Palomares Lemus, el pasado lunes 25 de mayo era la fecha en que trabajadores de la comisión debían presentarse en el inmueble para colocar un nuevo medidor y reconectar el servicio.

Sin embargo, Sergio señaló que el personal nunca llegó y que, hasta el momento, no han recibido ningún tipo de explicación oficial sobre dicho incumplimiento.

“Ayer se suponía que tenían que venir a instalar la luz y no han venido. Ayer mismo le comenté a la licenciada (Guadalupe Raquel Osuna Téllez Girón), quien nos dijo que iba a meter otro amparo, con el cual se les va a ordenar (reconectar el servicio), porque están en desacato”, comentó Sergio.

Los hermanos comentaron que el origen del conflicto se remonta a cerca de ocho años atrás, cuando personal de la CFE acudió al domicilio y realizó una revisión en el medidor, el cual la familia recibió un ajuste cercano a los 175 mil pesos en recibo de energía eléctrica.

Tanto Sergio como Lourdes aseguran que dicho cobro fue completamente desproporcionado, ya que en la vivienda no cuenta con un alto consumo eléctrico, incluso, señalaron que en el lugar utilizan energía para iluminación y algunos electrodomésticos básicos, ni siquiera cuentan con aires acondicionados, por lo que decidieron acudir a la comisión para solicitar una explicación.

A pesar de esto, la familia afirma que nunca recibieron una respuesta clara sobre el origen del ajuste y únicamente les informaron que el monto derivada de una supuesta tarifa de alto cobro y se debía pagar.

“Hace tiempo llegó la comisión y sin avisar, abrió el medidor y al día siguiente nos llegó un ajuste de 175 mil pesos. Fui a reclamar a la comisión y me dijeron que porque supuestamente el DAC (Doméstica de Alto Consumo), que era una tarifa más alta, que había consumido mucho”, comentó.

“Entonces, les dije que por qué esa cantidad, si debía ser en base al consumo, u me dijeron que no, que así salió y de ahí no los saqué”, agregó.

Fue ante esta situación que decidieron iniciar un proceso legal con apoyo del despacho Téllez Girón Abogados, logrando posteriormente una sentencia favorable dentro del Juicio Oral Mercantil 54/2026.

Según los documentos presentado por la familia, el pasado 22 de abril la jueza federal María del Pilar López Rueda determinó que la sentencia había sido a favor de la familia, lo que significa que la CFE perdió de manera definitiva el litigio y quedó obligada a cumplir con la reinstalación del servicio eléctrico.