Independientemente del resultado del partido entre México e Inglaterra las necesidades y los problemas siguen: Obispo de Mazatlán

Tras manifestar que solamente se trata de juegos, no de una rivalidades, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, expresó que independientemente del resultado del partido entre México e Inglaterra en el Mundial de Futbol 2026 la vida sigue, las necesidades y los problemas siguen.

“Yo creo que lo que es importante es no perder la conciencia que son juegos, que no son rivalidades, sino son con potencias deportivas y para hacer más amena y más ligera la vida y que independientemente del resultado nuestra vida sigue, nuestras necesidades y problemas siguen, nuestra realidad circundante sigue”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.

“Pero claro que es motivo de una atracción, un esparcimiento sano y a la alegría de que puede suscitar un triunfo legítimo, todo eso legítimo, pero no perder la dimensión que no es como lo básico de la vida ni que de eso depende nuestra vida”.

En entrevista momentos después de oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, agregó que ha visto todos partidos que ha tenido el equipo nacional mexicano en este Mundial que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá y verá el que se realizará a las 17:00 horas de este domingo en el Estadio Ciudad de México.

“En algunos yo he visto que han aprovechado los errores, pero en otros sí se ha visto más estrategia”, añadió tras manifestar que también le gusta ver los partidos más significativos como la final de un campeonato.

Expresó que nunca hace predicciones sobre los resultados, porque no tiene esa capacidad, pero sí ha visto todos los partidos de la Selección Mexicana y le da gusto que gane.

“También otra cosa que es importante: siempre que hay triunfos que las celebraciones sean observando siempre lo básico para la protección de las mismas personas, es muy lamentable que ha habido hechos trágicos, en Los Cabos por ejemplo que se atropelló a unas personas en el primero o segundo partido que triunfó la selección nacional y en la Ciudad de México en el último partido hubo cuatro difuntos y eso se puede evitar relativamente”, recordó el Obispo.

“De los cuatro uno fue ataque cardiovascular, pues si uno sabe que está enfermo pues no hay que ir, para qué se expone uno a una gran alegría que puede ser trágica”.