Indigna caso de maltrato a perrita en la colonia 20 de Noviembre en Mazatlán

MAZATLÁN._ La difusión de un video en redes sociales encendió la indignación de vecinos y activistas al mostrar la agresión de un hombre contra una perrita desde la azotea de su domicilio, en la colonia 20 de Noviembre, lo que movilizó a autoridades y colectivos.

Ante esta situación, se activó un operativo inmediato en coordinación con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así lo informo la regidora Mylai Quintero Beltrán, quien forma parte de la Comisión de Bienestar Animal y explicó que el reporte llegó a través de ciudadanos y rescatistas, por lo que se actuó con rapidez.

“Nosotros inmediatamente mandamos el reporte a Ecología, Protección Civil, inclusive al juez de lo cívico, para que de alguna manera también nuestros cuerpos de seguridad acudieran al lugar y actuáramos en forma a la ley”, comentó.

“Aunque la gente es crítica en el sentido del cuidado y la atención que le estamos dando a los animalitos, lo estamos haciendo porque son seres vivos que no tienen voz y de tal manera estamos acudiendo a ese llamado de manera inmediata”, agregó.

Quintero Beltrán destacó que el presunto responsable de la agresión fue un hombre de 82 años, quien fue detenido y llevado a los separos, aunque debido a su edad, fue liberado aunque se le aplicó una sanción administrativa.

Según señaló la regidora, el hombre argumentó que el perro ha sido su compañero durante años y que la agresión se presentó al intentar darle un medicamento y la reacción de la mascota fue morderle, por lo que él respondió al ataque.

Sin embargo, Quintero Beltrán destacó que esta acción no es justificable y que la autoridad actuó para garantizar la integridad del animal, por tal motivo, el caso tendrá seguimiento con verificaciones periódicas de que la perrita no presente maltrato a través de la colaboración de los vecinos como vigilantes.

“Se van a hacer verificaciones periódicas al domicilio y obviamente el mejor juez y los mejores testimonios tenemos a los vecinos. Entonces ellos también, de alguna manera, van a ser nuestros vigilantes y también la autoridad”, declaró.

“Nosotros les vamos a estar dando seguimiento como los diferentes casos que hemos estado al pendiente” añadió.

Ante esta situación, Quintero Beltrán destacó la necesidad de armonizar las leyes estatales y municipales para las sanciones a agresores de animales, pues señala que en el ámbito local las sanciones se limitan a amonestaciones administrativas.

“Cuando a la persona le duela a su bolsillo o en la privacidad de su libertad, es cuando la gente va a hacer conciencia, más que nada. Pero creo que hoy estamos marcando un precedente al actuar de esta manera y estar de manera inmediata” expresó.