$!Indigna en el Fraccionamiento del Bosque, en Mazatlán, envenenamiento de mascotas

“Esto no es de ahora, ya tiene rato que tenemos vecinos que no les gustan las mascotas. A mi gata ya la han envenenado dos veces y gracias a Dios la hemos salvado, pero otro gatito que tuvimos no”, expresó una vecina.

Según relatan algunos de los afectados, los casos no son aislados, pues se han llegado a encontrar hasta 10 gatos muertos en un solo día, además de perros que han sufrido síntomas graves de envenenamiento, donde a pesar de los intentos por salvar a algunos, no todos corren con la misma suerte.

“Vino Ecología, estuvo platicando con personas que tenemos mascotas y se quedó en que no se puede hacer nada si no se tienen pruebas”.

Esto ha obligado a que los mismos residentes se organicen y creen grupos vecinales de vigilancia, colocando cámaras de seguridad en diferentes zonas, sin embargo, mencionan que el responsable actúa en puntos ciegos y toma medidas para no ser identificado.

“Esto tiene que parar no es tradición que por temporadas les dé por matar animales corren riesgo hasta los niños de una forma u otra. No tienen derecho a matarlos”, destacó otro afectado.

De momento, la comunidad continúa reforzando su vigilancia para poder recopilar evidencias y esperar que las autoridades procedan antes de que la situación siga escalando.

Los vecinos del Fraccionamiento del Bosque, prefirieron mantenerse bajo anonimato debido a temer a que sus mascotas puedan ser víctimas de una posible represalia.

TESTIMONIO

“A mí me envenenaron a Kukis, mi gatita hace años y me dio tiempo de llegar con el veterinario. Le puso inyecciones y logró salvármela. 8 días estuve inyectándola y aquí la tengo gracias a Dios. Aquí poca gente tiene valores y meterse con la vida de los animalitos es no tener valores, no sé quién será más animal si los animalitos o los que ponen el veneno”.

“Yo recuerdo bien que en 2016 en noviembre mi hermano llegó corriendo asustado porque habían puesto un cartel avisando que iban a envenenar perros y gatos que estén en la calle y cocheras, fue la primera vez que yo recuerdo de algo así”.