MAZATLÁN._ Después de varios años de brindar ese servicio, este domingo las agrupaciones de ecotaxis no trabajarán al Instituto Nacional Electoral para el traslado de paquetes electorales a los consejos distritales porque dicha institución decidió contratar el servicio de plataformas digitales, dijo el secretario general del Sindicato de Ecotaxis Verdes, Alfredo Noriega López.

“Nosotros como organización de Ecotaxis Verdes no le vamos a trabajar al INE y no porque no queramos trabajarle al INE sino que simplemente no tuvimos la oportunidad, por qué, porque van a meter los carros de plataforma, nosotros por lo normal todos los eventos le dábamos el servicio, fuimos, nos presentamos, metimos nuestra propuesta de poderles brindar el trabajo y no quisieron, fue un rotundo no, no nos dieron un por qué”, añadió Noriega López en entrevista este sábado.

Agregó que esa misma situación fue para los Ecotaxis Rojos, por lo que las unidades de estas agrupaciones van a trabajar este 2 de junio brindando normalmente el servicio al usuario que así se los solicite.

“Estamos en la disposición si en su momento el INE ocuparía algún tipo de servicio con mucho gusto se lo brindamos”, continuó el dirigente transportista.

Recordó que el traslado de funcionarios de casillas con los paquetes electorales al término de las votaciones lo tenían los taxistas por muchos años, pero en esta ocasión no les dieron oportunidad y están en espera.

“Nosotros pensábamos que como comúnmente lo hacíamos íbamos a tener ese trabajo, porque no le trabajamos a partidos políticos, le trabajamos al INE y pues nos presentamos y todo y no”, continuó.

“Vaya sorpresa que nos encontramos que a los que les van a dar el trabajo son a los piratas, ...normalmente nosotros habíamos trabajado sin ningún problema, no es la primera vez que les trabajamos, les hemos trabajado en las elecciones anteriores, pero hoy declinaron de nosotros, no nos dieron la oportunidad de trabajar, sus razones tendrán, nosotros vamos a trabajar normalmente”.

Precisó que el servicio que ellos brindaban era llevar a los jefes de casillas a las casillas, si necesitaban moverse dentro de la jurisdicción que le asignaron al jefe de casilla se le brindaba ese servicio y lo mismo después del cierre de las votaciones acompañarlo para llevar las urnas al punto de recepción.

El secretario general del Sindicato de Ecotaxis Verdes se manifestó inconforme por considerar que algo ilegal presta un servicio que no le corresponde y se sabe que hay problemas que han tenido las personas con el servicio de las plataformas.

“Nosotros somos una organización regulada por el Gobierno del Estado donde tenemos revisiones, donde si usted me pregunta quién anda en dicho carro yo sé quién anda, qué trae, qué número económico, en qué horario trabaja, cuál es su domicilio, está plenamente identificado, (los de servicio de plataformas) es un carro particular y se hacen llamar taxis, pero no son taxis, taxis somos nosotros”, reiteró Noriega López.