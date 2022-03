INE, en controversia por implantar veda electoral... y no hay elección: PT

El Instituto Nacional Electoral cae en controversia porque implanta una veda electoral en donde no hay una elección y no hay dinero de prerrogativas electorales, dijo el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, con relación al proceso de Revocación de Mandato.

“EL INE nos echa la culpa a nosotros, pues el INE está cayendo en una controversia porque implanta una veda electoral donde no hay una elección, entonces no hay dinero de prerrogativas electorales, no hay elección, pero ellos implementan una veda electoral por sus calzones”.

“Entonces lo que nosotros hicimos como diputados federales fue poner un párrafo en la Ley en donde la Revocación de Mandato es una consulta, pues se va a llevar (a cabo) un ejercicio democrático para que los siguientes gobiernos también tengan constitucionalmente, ¿sobre qué es este tema?, pues desde el 2006 Felipe calderón con el PAN (Partido Acción Nacional) nos roban la Presidencia y quién pudo hacer algo, nadie”.

Dijo que el artículo 37 Constitucional dice que el pueblo tiene el poder inalienable de quitar a un gobernante, pero no vienen las instrucciones de cómo hacerle.

“Entonces, en estas instrucciones y en estos reglamentos y en esta apéndice constitucional la legislatura que estamos haciendo pues ahí dice que es sobre la Revocación de Mandato, entonces ya hay un instrumento para quitar a un mal gobernante”, reiteró el también coordinador de la Primera Circunscripción del PT, que abarca 8 estados de la República Mexicana.

“El INE está reglamentando y legislando pensando que su reglamento es superior a una ley, entonces la ley es muy clara y por eso acabamos de meter reformas para que le quede muy claro al INE, que ellos no pueden aislar y un reglamento, no está sobre la ley, cada quién de los Diputados, de los personajes políticos, cada quién hace lo que más corresponda, nosotros como Partido del Trabajo y tú servidor soy respetuoso y haré mi trabajo a mi manera y sobre todo legislando en favor de Sinaloa”.

El 10 de abril se realizará el proceso de Revocación de Mandado en el País en el que la ciudadanía podrá decidir si el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa o no ejerciendo dicho cargo durante los tres años que le restan de su mandato de 6 años para el que fue electo en el 2018.

Apenas el pasado viernes al acudir a Mazatlán para disertar la última conferencia del Primer Congreso de Igualdad de Género e Inclusión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que dicho organismo está haciendo cumplir las reglas que hicieron los mismos que ahora las critican y buscan cambiarlas a mitad del juego y eso no es posible.