$!Infonavit anuncia Jornada de atención de fin de semana

La atención se brindará el fin de semana, el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas, en los Centros de Servicio de Infonavit de Mazatlán ubicado por la avenida Río Culiacán número 1151 en la colonia Tellerias.

También se informará a los acreditados sobre los beneficios que obtuvieron los créditos que eran impagables, con la aplicación de Infonavit Solución Integral, y se brindará asesoría sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar.

El Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda realizará una jornada de fin de semana en sus oficinas de Sinaloa, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

Las y los asistentes podrán recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno. Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Además, se informó que para aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Con esta acción, se reiteró que se busca acercar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

La jornada incluye también a las oficinas de Culiacán por bulevar Lola Beltrán 3427-A, interior P.B., colonia Pradera Dorada.

En Los Mochis la oficina está ubicada por la avenida Heriberto Valdez 185 de la colonia Centro.