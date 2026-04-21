Infonavit atenderá en fin de semana solicitudes de crédito para vivienda, ampliación o regularización

El Infonavit realizará una jornada de fin de semana en sus oficinas de Sinaloa con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes, para el caso de Mazatlán con asesoramiento a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto.

También se informará a los acreditados sobre los beneficios que obtuvieron los créditos que eran impagables, con la aplicación de Infonavit Solución Integral, y se brindará información sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar.

La atención se brindará este fin de semana durante seis horas, desde las 09:00 horas en el Centro de Servicio INFONAVIT.

De acuerdo con información oficial, las y los asistentes podrán recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

Y podrán solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que cuenten al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Además, se destaca que aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral, los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Con esta acción, buscan acercar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

En Mazatlán, las oficinas se encuentran ubicadas en avenida Río Culiacán 1151 en colonia Tellerias.