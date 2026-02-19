Infonavit atenderá este fin de semana en oficinas de Sinaloa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores regresará a las jornadas de fin de semana en sus oficinas de Sinaloa.

La atención será este sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 09:00 a las 14:00 horas, para asesorar a los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece.

En el nuevo año, la primera jornada se realizará este fin de semana en sus oficinas de cada centro de servicio de Infonavit, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a los derechohabientes.

Además de que podrán saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito; recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno y solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

A las personas que cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, también podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Además, aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral, los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

En Mazatlán, las oficinas de Infonavit están ubicadas por la calle Río Culiacán en el número 1151, en la colonia Tellerías.

En Culiacán, la oficina está ubicada en el bulevar Lola Beltrán 3427-A, interior de planta baja en la colonia Pradera Dorada, mientras en Los Mochis se encuentra ubicado por la avenida Heriberto Valdez 185, de la colonia Centro.