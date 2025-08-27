$!Infonavit invierte 5 mil 500 millones de pesos en 10 mil 50 créditos por todo Sinaloa

MAZATLÁN._ Infonavit invirtió 5 mil 500 millones de pesos en 10 mil 50 créditos por todo Sinaloa. Potencialmente hay todavía 245 mil trabajadores que ya pueden acceder a sus créditos, informó Adolfo Verdugo Dagnino, delegado regional de Infonavit.

A la fecha han dispersado 10 mil 50 créditos, 62 por ciento son financiamientos hipotecarios, expuso Adolfo Verdugo Dagnino, ante profesionales inmobiliarios de Mazatlán.

“Los esfuerzos de todos los profesionales inmobiliarios de Mazatlán y del sur son los granitos de arena que llenan nuestro saco. Ya vamos por encima de los 5 mil 500 millones de pesos de derrama económica a lo largo y ancho de la cadena de valor, donde ustedes como nuestros aliados están en una posición importante”, destacó.

De los números, resaltó el funcionario, se trata de una muestra del aporte del Instituto para beneficio de las y los sinaloenses.

La plática de dos horas de capacitación a los integrantes de los Bienes y Raíces hecha por directivos del Instituto, se basó de todos los planes, productos y alternativas de financiamientos, del nuevo puntuaje que bajó y de todos los cambios que hubo ante el buró de crédito que solo será necesario en ciertos esquemas, comentó el anfitrión Luciano Carrasco, presidente de AMPI Mazatlán tras dar la bienvenida a los invitados especiales.

En el desayuno de negocios, los profesionales inmobiliarios escucharon las alternativas de financiamiento de las dos líneas, además del nuevo puntuaje del Infonavit, de las líneas del Bienestar y respondieron diversas dudas sobre el buró de crédito y el que se puedan mezclar el puntaje del trabajador, además con el acumulado del cónyuge, con algún familiar, padres, hijos o hermanos. Así como el que se fusionen el Infonavit y Fovissste para obtener créditos conyugales o individuales para la compra de viviendas, a partir de 2 millones 830 mil 72 pesos.