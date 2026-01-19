Infonavit retoma las atenciones para fines de semana en Mazatlán

El Infonavit retomará las atenciones en fines de semana en Mazatlán para los diferentes usuarios.

Podrán preguntar si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito, recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno, además de solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Sin intermediarismo, el personal del Instituto de Fomento a la Vivienda estará atendiendo el sábado 24 y domingo 25 de enero.

De acuerdo con la información de la delegación, la atención se llevará a cabo en horarios de 09:00 a 14:00 horas, para asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto.

Así que las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos.

Con estas nuevas fechas el Infonavit retoma este 2026 sus jornadas de fin de semana en sus oficinas por todo Sinaloa, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará el sábado 24 y domingo 25 de enero, de 09:00 a 14:00 horas, en Mazatlán en oficinas de la Avenida Río Culiacán 1151 por la colonia Tellerias.

En Culiacán por Bulevar Lola Beltrán 3427-A, interior P.B., en la Colonia Pradera Dorada.

En Los Mochis por la Avenida Heriberto Valdez 185, colonia Centro, Ahome.

Las personas que acudan a las oficinas y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, buscan facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.