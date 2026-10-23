Infonavit vende todo en Las Terrazas y explora nuevos desarrollos en Mazatlán

En apenas dos semanas se vendieron las mil 480 viviendas del desarrollo Infonavit Las Terrazas, de la cuales 380 ya fueron entregadas y que el resto se encuentra en proceso de construcción.

Así lo dio a conocer Luis Alexis García Yuriar, gerente técnico del instituto en Sinaloa, quien señaló el interés de los trabajadores por adquirir una vivienda en este conjunto habitacional, donde algunas familias ya habitan sus casas, mientras continúan las obras para cumplir con las entregas pendientes.

“Ese desarrollo está vendido al 100 por ciento, se vendió en dos semanas cuando salimos a comercialización. Ya solamente estamos esperando terminar la obra para entregar las restantes”, comentó.

García Yuriar explicó que las viviendas se entregarán de manera gradual, conforme concluyan los trabajos, por lo que de aquí a diciembre de este año, estimó, podrían entregarse alrededor de otras 300 unidades, adicionales a las 380 que ya recibieron sus compradores.

“Ya estamos construyendo, ya entregamos ahí 380 viviendas. De hecho, ya son mil 480 las que son ahí en Infonavit Las Terrazas. Ahorita ya están entregadas 380, de hecho, mucha gente ya está viviendo ahí”, comentó.

Sobre el interés de la población por acceder a estos espacios, el gerente técnico reiteró que la respuesta superó sus expectativas por la rapidez con la que se comercializó el desarrollo.

“Muchísimo, la verdad que muchísimo el interés, pues nada más este desarrollo son de mil 480, se vendió en dos semanas, la verdad que nos sorprendió para bien”, señaló.

Las viviendas de Las Terrazas tienen un precio aproximado de 628 mil pesos y el prototipo contempla 60 metros cuadrados de construcción, dos recámaras, sala, comedor, cocina y cuarto de servicio, con una altura de 2.70 metros.

El representante de Infonavit explicó que estas características corresponden al concepto de vivienda adecuada que impulsa el organismo y que los desarrollos deben cumplir con la normativa municipal.

Los avances del programa de Vivienda para el Bienestar fueron revisados durante una reunión con la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, a quien visitó para dar seguimiento a los proyectos del instituto.

Además de Las Terrazas, Infonavit analiza nuevas propuestas habitacionales y opciones de terrenos en el municipio, aunque García Yuriar aclaró que todavía no hay otros desarrollos que puedan anunciarse.

“Ahorita todavía no, estamos en análisis de algunos proyectos, ya en su momento, cuando estén madurados, ya se les avisa”, dijo.

En ese proceso, destacó las facilidades que han brindado el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para impulsar la construcción de vivienda, donde planteó la posibilidad de construir entre 10 mil y 11 mil unidades, aunque precisó que el instituto no tiene una meta específica para el municipio.

“No tenemos nosotros una meta en específico, pero sí podemos hacer unas 10 mil, 11 mil viviendas”.

Finalmente, García Yuriar no estableció un plazo para alcanzar ese volumen de construcción ni detalló ubicaciones para nuevos conjuntos. Por ahora, las entregas anunciadas corresponden a Las Terrazas, cuya comercialización ya concluyó y donde las obras continuarán para entregar las viviendas restantes.