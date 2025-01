Informe no señala detonación de armas en operativo en Chulavista, en Mazatlán: SSPM

Aunque dijo que sería irresponsable de su parte manifestar si policías dispararon o no en la Avenida Delfín la noche del domingo al momento de una estampida de motociclistas que dejó una persona muerta y dos lesionadas, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, dijo que siempre que hay una denuncia la Unidad de Asuntos Internos realiza una investigación.

“Los elementos aquí en su informe en ningún momento señalan sobre que hayan tenido la necesidad de actuar o de utilizar sus armas, no hay peligro real o actual o inminente que justifique o que se presuma la necesidad de utilizar el arma, ellos solamente narran en su informe, el cual me rindieron a mí sobre el reporte que hay de C-4 que se da sobre estas personas, aproximadamente 200 a 300 motocicletas escandalizando y alterando el orden público”, añadió Barrón Valdez en conferencia de prensa la tarde de este lunes sobre los hechos ocurridos la noche del domingo.

“Cuando los elementos arriban al lugar para disuadir, ni siquiera era una situación para detener, no era un operativo como tal especial , solamente eran los elementos del sector, los cuales iban a atender ese reporte y disuadir para que se retiraran y evitaran estar causando ese tipo de acciones porque también mencionaban los vecinos que estaban jugando arrancones, que estas personas, que lamentablemente en su mayoría son menores de edad, sin casco, sin ninguna protección para hacer este tipo de acrobacias que a final de cuentas tienen los resultados que acontecieron anoche muy lamentables con la pérdida de la vida de un menor y las lesiones de dos mujeres, la cual una mencionaba que estaba embarazada, es lo que dice el informe”, detalló.

Agregó que esa es una cuestión que ha venido trabajando la SSPM, por eso tiene los operativos de Cero Tolerancia tan estrictos, los cuales en ocasiones generan mucha controversia, pero son para evitar ese tipo de situaciones, para evitar que circulen tantas personas ya sea menores o mayores en motocicleta sin la debida precaución.

“Este menor, según lo que manifiestan los mismos testigos que se encontraban ahí, cuando observaron la presencia de la unidad el menor aceleró la marcha y se reparó la motocicleta y fue cuando cayó y aproximadamente de 30 a 40 motocicletas empezaron a caerse y le pasaron por encima, de hecho la persona tenía rodadas de llantas en su cara de lo que fue el mismo accidente, no era una persecución y ustedes lo vieron en los videos, la unidad solamente circula para efectos de que se retiren del lugar y dispersar de manera disuasiva a todas las personas para evitar que sigan poniendo en riesgo su vida jugando arrancones, exceso de velocidad, a veces dos, tres personas en una motocicleta”, continuó Barrón Valdez.

“Entonces el llamado general a la sociedad, a los padres es a tener mucho cuidado, hay que colaborar con la seguridad pública, no todo lo podemos hacer nosotros, es una cuestión también de prevención, es una cuestión de cultura,es responsabilidad de todos para evitar permitir que andemos a esas horas de la noche, once, doce de la noche”.

Ante versiones de que presuntamente había casquillos percutidos en el lugar, de que presuntamente uno de los lesionados iba con una herida de bala en una pierna y que supuestamente policías de una patrulla dispararon sus armas de fuego, el titular de la SSPM expresó que fue hasta la 1:21 horas de este lunes cuando se tiene el reporte de una persona que ingresa a un hospital, no fue auxiliada en la Avenida Delfín, él manifiesta eso, además se encuentra dentro de una carpeta de investigación la cual en este momento tienen que estarse integrando.

“No puedo yo asegurar que no sucedieron los hechos, que no fue un elemento, que fue una cuestión, por qué, porque sería muy irresponsable, yo solamente señalo lo que los elementos están informando, también sería irresponsable de mi parte dar una manifestación que fueron o no fueron porque existe una presunción de inocencia y tiene que ser la autoridad investigadora (la que deslinde responsabilidades), nosotros vamos a actuar a la par, siempre que hay una denuncia Asuntos Internos tiene que iniciar una investigación, es una investigación muy objetiva, nosotros nos entrevistamos con los elementos, se les da toda la información, se les dice qué es lo que tienen que hacer y todos los elementos tenemos al final de cuentas el conocimiento cuándo debemos y cuándo no debemos accionar nuestras armas”, reiteró el titular de la SSPM.

“Si fue el caso que los elementos accionaron van a tener una responsabilidad ,en las investigaciones que se desprendan pues va salir la responsabilidad”.

Barrón Valdez reiteró que tendrá que ver qué es lo que se desprende de la investigación, si los investigadores del Ministerio Público determinan que hubo una responsabilidad pues tendrá que analizarse cuáles fueron los hechos, la única forma cuando los elementos pueden accionar sus armas es cuando existe un peligro actual e inminente para los elementos o para terceras personas, siempre con el objetivo de causar el menor daño posible.

Dijo que actualmente los elementos que participaron en los hechos de anoche no están a disposición de la Fiscalía General del Estado, pero si esa instancia lo solicita se le pondrá a disposición todo lo que requiera para su investigación.