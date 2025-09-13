Infraccionan a 16 conductores por polarizado excesivo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Como parte de los operativos de supervisión vial que se realizan en Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, en los últimos días, se han registrado 16 infracciones por polarizado excesivo.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que estos operativos se llevan a cabo con la finalidad de garantizar la visibilidad de conductores y peatones, para reducir el riesgo de accidentes.

Asimismo, detalló que hasta el pasado 13 de septiembre, a los 16 conductores infraccionados se les detuvo y pidió el retiro del polarizado, debido a que incumplían con la normativa municipal que establece que el oscurecimiento de los cristales no debe superar el 35 por ciento.

“Traemos aproximadamente de 14 a 16 infracciones por polarizado. Invitamos a la sociedad a que cumpla con la normativa, hay una prohibición por parte de nuestro reglamento, es una ley que prohíbe el polarizado excesivo oscuro”, comentó.

“El polarizado como tal está permitido, lo que está prohibido es que exceda lo que es el 35 por ciento, aproximadamente”, agregó.

Barrón Valdez señaló que estos operativos forman parte de un esquema permanente de vigilancia y concientización, el cual se ha implementado desde hace más de un año, pero en los últimos meses se ha reforzado.

Añadió que la estrategia combina inspecciones en calles y avenidas principales de la ciudad, con campañas educativas dirigidas a los conductores con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

“Iniciamos una campaña de concientización y pues no considero que sean muchas multas tomando en consideración el gran número de vehículos que circulan por la ciudad”, declaró.

El titular de la dependencia hizo un llamado a los mazatlecos para cumplir con esta regulación, recordando que los operativos continuarán de manera constante y coordinada, verificando que los vehículos respeten los límites de polarizado permitidos y reforzando la vigilancia vial en el puerto.