$!Ingenieros de Mazatlán piden a tres dependencias ‘actuar rápido’ ante deterioro de puentes de La Marina

Aunque se reconoció que por el momento las construcciones no representan una amenaza, se explicó que debe realizarse el mantenimiento correcto, y que el deterioro que se ha denunciado desde semanas atrás no avance.

En particular el llamado fue a tres áreas: Gobierno del Estado, Obras Públicas y Protección Civil del Gobierno de Mazatlán.

“Como ingenieros detectamos que está muy salvable la corrección, hay que aclarar que es mantenimiento correctivo, no compromete a la resistencia ni a la seguridad vial, pero sí se tiene que actuar rápido a dar el mantenimiento correctivo”, dijo el presidente del colegio, Ramón Antonio Osuna Osuna.

“Nosotros por eso nos dimos a la tarea de enviar esos oficios exhortando a estas dependencias para que se hicieran dichas reparaciones”.

En Internet han “corrido” imágenes del puente y su envejecimiento por falta de trabajos de conservación.

Por encima y a la vista de todos, los puentes parecen estar en buenas condiciones, pero por debajo los pilares se encuentran fragmentados, las trabes y las columnas tienen las varillas por fuera, especialmente el primer puente, el más próximo a la Zona Dorada.

“Hay que ser sinceros, no nos atreveríamos a decir un pronóstico de cuándo podría fallar una estructura, las condiciones del puente todavía no están en un momento de falla, no están fatigados los elementos, están muy a tiempo”, abundó el especialista.

Diferentes especialistas consultados por Noroeste, como el Colegio de Arquitectos de Mazatlán, y Protección Civil, coinciden que en estos momentos la obra no representa ninguna amenaza.