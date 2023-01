Para controlar el flujo de visitantes los alrededores de la Plazuela estarán enrejados, y las entradas oficiales serán en las calles Constitución y Belisario Domínguez, Constitución y Carnaval, mientras que las salidas serán en Carnaval y Libertad, Carnaval y Mariano Escobedo, así como Sixto Osuna y Heriberto Frías.

La entrada a la Machado no tendrá costo, habrá música en el kiosko y se controlará el acceso para no atiborrar la zona, los interesados no podrán introducir bebidas alcohólicas de ningún tipo pues los restaurantes venderán, y serán instaladas dos barras que ofrecerán cerveza en la plaza.

Elementos de Policía Municipal, Protección Civil y Guardia Nacional, serán los encargados de brindar la seguridad a los carnavaleros, y los primeros realizarán revisiones a las personas que ingresen a la Machado.