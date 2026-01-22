$!Ingreso de tráiler en Playa Norte genera inconformidad entre pescadores locales

Inconformidad y preocupación fue la que manifestaron pescadores que laboran en la zona de Playa Norte tras el ingreso de un tráiler al área de playas de dicho espacio la noche del miércoles, al considerar que este tipo de acciones pone en riesgo la infraestructura destinada a las actividades pesqueras y que podría generar afectaciones a futuro. Tras un recorrido realizado por Noroeste en la zona afectada, a través de conversaciones sostenidas con trabajadores de este sector que solicitaron mantener el anonimato, señalaron que el acceso de un vehículo de carga pesada no autorizado representa un peligro para la rampa utilizada exclusivamente para el arrastre de embarcaciones, traslado de motores y la realización de trabajos de mantenimiento y reparación.

Los pescadores expresaron que dicha rampa fue diseñada para soportar únicamente el peso de embarcaciones y vehículos específicos para estas labores, por lo que el tránsito de un tractocamión excede con las condiciones para las que fue construida originalmente. Si bien la estructura no presenta daños visibles hasta el momento, los pescadores señalaron que existe el temor de que el peso del vehículo haya provocado un daño estructural interno que podría manifestarse con el paso del tiempo, comprometiendo la seguridad y funcionalidad del espacio. Asimismo, advirtieron que una posible afectación a la rampa dificultaría las maniobras y representaría un riesgo tanto para quienes trabajan en la zona como para sus embarcaciones.

Por otro lado, los pescadores expresaron su inquietud con respecto a la difusión que tuvo dicho hecho en redes sociales, donde el ingreso de este tractocamión generó un gran número de reacciones y comentarios, considerando que la viralidad del suceso podría incentivar a que otras personas quieran intentar ingresar vehículos a esta zona de playas, sin dimensionar las consecuencias que podría tener en la infraestructura, la actividad pesquera y la franja costera. Los pescadores enfatizaron que Playa Norte es un espacio tradicional de trabajo para este sector, por lo que reiteraron la necesidad de que se respete su uso y se protejan las áreas destinadas en la pesca. Ante este panorama, se hizo un llamado a las autoridades municipales y las instancias federales correspondientes para que se refuercen las medidas de control y vigilancia en este acceso de playa, se establezcan las restricciones claras para el ingreso de vehículos no autorizados y se evite la repetición de este tipo de hechos, con el fin de preservar la infraestructura, la seguridad y la actividad económica de quienes dependen del mar para su sustento.