MAZATLÁN._ Debido a las afectaciones de vialidades por las lluvias que se han presentado en Mazatlán, la Alianza de Camioneros y Permisionarios Urbanos y Suburbanos inhabilitó temporalmente la ruta Libramiento a partir del pasado día 16 de agosto.

El presidente de la Alianza de Camioneros y Permisionarios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía Chávez, informó que la decisión de inhabilitar la ruta Libramiento, se tomó valorando las condiciones en las que se encuentra la vialidad por la que circula dicha ruta y poniendo como prioridad la integridad de las personas y de los vehículos.

“La ruta de Libramiento no puede pasar ahorita porque las lluvias dejaron un vado y esta horrible el paso, nosotros lo que estamos solicitando es que nos arreglen ese pedazo para poder pasar, entonces lo que hicimos, agarramos la ruta Zapata y la avanzamos hacia la terminal del Libramiento, para mejorar la atención”, señaló Mejía Chávez.

“Ya lo vimos con la autoridad en su momento y la autoridad ya está enterada al respecto, pasar el carro ahí pone en riesgo la vida de la gente, la integridad de las personas y también de los vehículos”, agregó.

La situación que causó el descontento de los usuarios, se dio a conocer por medio de un post de una página sin relación con la Alianza de Camioneros, subido el 16 de agosto, en el cual se mencionaba que la ruta dejaría de operar de manera definitiva, esto desató comentarios como los siguientes:

“Según hay rutas alternas como el Zapata y 20 de noviembre, pero esas rutas no pasan por donde pasaba el libramiento...”, escribió Betty Queen.

“Es que el camión debería haber puesto un anuncio diciendo, ‘esta ruta dejará de funcionar tal fecha’, así la gente está enterada de cual debe tomar”, fue el comentario de Cecy Ortega.

“El servicio del transporte lo hace el usuario, no los choferes, si no hay pasaje, no hay para los gastos, creo que es muy difícil para ellos mantener esta ruta, pero sin antes avisar”, fue uno de los escritos que empatizar con el retiro de la ruta.

Así un sinfín de comentarios que asumen que este retiro era de manera permanente, incluso mencionaron que esto mismo había sucedido con otras rutas, algunas de ellas Zapata, Colinas del Real, Francisco Villa, entre otras, versión que desmintió el presidente de la Alianza de Camioneros.

“Llegado el momento ya les vamos a dar el servicio hacia el Libramiento, de ahí en fuera Colinas está trabajando, Casa Hogar está trabajando, todas las demás rutas están trabajando”, dijo.

La Alianza aprovechó este receso de la ruta para equipar los vehículos con aire acondicionado, anteriormente era de las rutas que no contaba con esta característica, Mejía Chávez mencionó que los vehículos se encuentran actualmente en la terminal, a la espera de que se repare la zona problemática y poder reanudar su servicio.

Otras de las rutas que recientemente se equiparon con aire acondicionado son Urías Sábalo y Sirena, dijo Faustino Chávez, esto con el objetivo de superar el 50 por ciento de unidades climatizadas.

“Todos los Sirenas y todos los Urías Sábalo y todos tienen aire acondicionado, ese es el cambio, es para mejorar, ahí no hay modificación de extensión ni nada, están por su misma ruta pero ahora el servicio ha mejorado con carros con aire acondicionado vamos avanzando, vamos a más de la mitad”, expresó.

Alistan aumento al precio del boleto

El dirigente de la Alianza de Camioneros y Permisionarios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán declaró que actualmente necesitan apoyo pues el aumento de los insumos y el diesel les ha afectado, así como el aumento de las cuotas de Seguridad Social y el pago de impuestos.

“Los salarios subieron el dos por ciento en enero y los camiones no han subido, la depreciación, la devaluación, la inflación están a más del 7 por ciento y nosotros seguimos igual”, dijo.

Señaló que el precio del diésel aumentó siete por ciento en comparación al año pasado; los aceites y los filtros cuestan 25 por ciento más caros y a las unidades se les debe hacer el cambio cada mes.

Los salarios de los choferes que ganan por comisión están estancados debido a que el costo del boleto no es proporcional al aumento en los gastos de operación, advirtió.

“Si no sube el boleto, si no hay mayor recaudo, él (chófer) gana lo mismo, el seguro te cobra más, subió el salario, te cobra más y hay que pagar más impuestos y no recibes más”, lamentó.

“Ese desequilibrio es el que a veces tenemos que observar para poder mantener un buen parque vehicular y poder avanzar con el esfuerzo que se está haciendo para que todo Mazatlán tenga aire acondicionado por lo menos a lo que corresponde a la Alianza de Camiones Urbanos”, añadió.

En entrevistas anteriores Chávez Mejía ha hecho hincapié en qué el absorber totalmente el subsidio de transporte a estudiantes y no tener apoyo del gobierno también merma en sus cuentas y no les permite realizar inversión en mejoramientos al transporte, pues el margen de ganancias no es suficiente.