Al igual que a nivel nacional, en la Diócesis de Mazatlán inició este domingo el Año Jubilar por el centenario de la Resistencia Cristera y de los Mártires de Cristo Rey con una misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto. En la celebración eucarística oficiada a las 12:00 horas, también se confirió el ministerio de lector a un seminarista y el ministerio de lectores a cuatro alumnos del Seminario Diocesano de Mazatlán. Durante la misa a la que asistieron decenas de feligreses, religiosas y religiosos, también se celebraron los 68 años de la creación de la Diócesis de Mazatlán en este día en el que el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, también cumplió 77 años de edad. “Durante 1926 -1929 fueron días muy aciagos para los mexicanos porque había una legislación en materia religiosa muy restrictiva y los pastores de entonces, los obispos vieron que así no se podía trabajar y obtuvieron con el visto bueno de Roma de que se cerraran las iglesias”, dijo Monseñor Espinosa Contreras.





“Fue algo tremendo porque tres años todos los templos de toda la República no tuvieron culto público, y también empezó bastante acoso, muchos sacerdotes tuvieron que huir a Estados Unidos y algunos se quedaban escondidos y si los descubrían celebrando por ahí alguna misa pues los apresaban y a muchos lo mataron, entonces fue una situación tremenda, sin embargo, la fe no decayó”. Recordó que la fe de las personas se conservó, se reforzaba en la vida familiar, de los vecinos, de los amigos y también hubo muchos mártires de Cristo Rey y hasta hubo en alguna región del país, sobre todo en Los Altos de Jalisco y esa región, un levantamiento armado. “Ese la Iglesia no lo encabezó, sino algunos laicos tuvieron esa iniciativa y le estaban causando bastante inquietud y bajas al mismo Ejército Nacional y al Gobierno, de tal manera que vieron que no era tan poco sostenible esta situación y después de tres años se fue buscando un arreglo que culminó en 1929 con el Presidente (Emilio) Portes Gil”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.





