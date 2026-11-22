Al igual que a nivel nacional, en la Diócesis de Mazatlán inició este domingo el Año Jubilar por el centenario de la Resistencia Cristera y de los Mártires de Cristo Rey con una misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.
En la celebración eucarística oficiada a las 12:00 horas, también se confirió el ministerio de lector a un seminarista y el ministerio de lectores a cuatro alumnos del Seminario Diocesano de Mazatlán.
Durante la misa a la que asistieron decenas de feligreses, religiosas y religiosos, también se celebraron los 68 años de la creación de la Diócesis de Mazatlán en este día en el que el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, también cumplió 77 años de edad.
“Durante 1926 -1929 fueron días muy aciagos para los mexicanos porque había una legislación en materia religiosa muy restrictiva y los pastores de entonces, los obispos vieron que así no se podía trabajar y obtuvieron con el visto bueno de Roma de que se cerraran las iglesias”, dijo Monseñor Espinosa Contreras.
“Fue algo tremendo porque tres años todos los templos de toda la República no tuvieron culto público, y también empezó bastante acoso, muchos sacerdotes tuvieron que huir a Estados Unidos y algunos se quedaban escondidos y si los descubrían celebrando por ahí alguna misa pues los apresaban y a muchos lo mataron, entonces fue una situación tremenda, sin embargo, la fe no decayó”.
Recordó que la fe de las personas se conservó, se reforzaba en la vida familiar, de los vecinos, de los amigos y también hubo muchos mártires de Cristo Rey y hasta hubo en alguna región del país, sobre todo en Los Altos de Jalisco y esa región, un levantamiento armado.
“Ese la Iglesia no lo encabezó, sino algunos laicos tuvieron esa iniciativa y le estaban causando bastante inquietud y bajas al mismo Ejército Nacional y al Gobierno, de tal manera que vieron que no era tan poco sostenible esta situación y después de tres años se fue buscando un arreglo que culminó en 1929 con el Presidente (Emilio) Portes Gil”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.
“Entonces estamos celebrando durante este año, del 22 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre del 2027 a toda la fe de las personas que mantuvieron sus creencias con fidelidad y también los mártires que murieron, que fueron bastantes; hay canonizados y beatificados como unos 50, pero hay muchos o algunos que están en proceso y muchos están en el anonimato”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.
“Entonces, de hecho, estamos viviendo este Año Jubilar, en la Diócesis del sur de Sinaloa se podrá obtener la indulgencia plenaria todos los días en la Catedral Basílica de aquí de la Inmaculada Concepción, y en las fiestas patronales el día de la fiesta patronal y el triduo, y de esa manera se benefician todas las parroquias, las 54 y las cuatro rectorías, y puede ser más favorable para los feligreses”.
Recalcó que sobre todo se trata de contemplar la gran fe y fidelidad y que eso anime a las personas a ser fieles y constantes en la vida y también en la fe.
También dijo que la formación sacerdotal es un proceso y cuando los seminaristas están en los últimos años, que se llama la etapa de la teología, van accediendo, mediante los ministerios, y hoy el seminarista Adrián Osuna Velarde recibió el ministerio de acólito.
En tanto que los alumnos del Seminario Diocesano de Mazatlán, Josué Isaac Vilá Lazcano, Juan Carlos Ríos Orozco, Miguel Ángel Tirado Tostado y José Daniel Padilla García recibieron el ministerio de lectorado en la misa del mediodía de este 22 de noviembre.
“El día de hoy, 22 de noviembre (pero del año 1958), el Papa Juan XXIII firmó la bula mediante la cual se hizo la Diócesis de Mazatlán, está cumpliendo el día de hoy 68 años”, precisó Monseñor Espinosa Contreras en entrevista tras la celebración eucarística en la Catedral de este puerto.
Este domingo Monseñor Espinosa Contreras cumple 77 años de edad y el próximo 10 de diciembre será sustituido como Obispo de la Diócesis de Mazatlán por Monseñor Ramón Salazar Estrada, y será a partir de esa fecha Obispo Emérito de esta Diócesis.