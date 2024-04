“Quiero al mismo tiempo aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los presentes que nos acompañan a festejar junto con nosotros todas las actividades que tenemos contempladas a desarrollas los días jueves 18 y viernes 19 de abril del 2024 en donde se realizarán diferentes actividades académicas, culturales y deportivas participando entre nosotros los Cecatis 32 de Culiacán, 43 de Los Mochis; 150 de escuinapa, 132 de esta misma ciudad de Sinaloa y se agradece de manera muy especial en estos momentos el apoyo que nos ha brindado nuestro Ayuntamiento de Mazatlán quien ha embellecido aún este bonito Cecati 26”, reiteró la directora.

El Alcalde Édgar González Zataráin resaltó la labor que ofrecen planteles como el Cecati 26 porque no todo mundo tiene la oportunidad de estudiar una carrera profesional, de llevar a cabo una licenciatura o una maestría.

“Es importante la labor que ofrecen porque no todo mundo tiene la oportunidad de estudiar una carrera profesional, no todo mundo tiene la oportunidad de llevar a cabo una licenciatura, una maestría, sin embargo, esto que hoy se ofrece aquí es un inicio para muchos en la vida, incluso para algunos que estudiaron una carrera y no encontraron el futuro que deseaban, no encontraron el desarrollo que así buscaban regresaron a especialidades como las que se ofrecen en este plantel”, dijo González Zataráin quien recordó que él también tomó dos cursos en el Cecati 26 mientras estudiaba la licenciatura.