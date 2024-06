“Considero que entre cinco, seis de la tarde ya definitivamente estará cerrado en su totalidad, aclarando que va haber un paso peatonal por supuesto, pero el tráfico vehicular, pues por seguridad sobre todo de las personas que estaremos el día de mañana recibiendo el paquete, funcionarios, ciudadanos que nos van a hacer el favor de traer el paquete electoral se tiene que cerrar”.

Precisó que en el caso de dicho Distrito 22 se contempla que los primeros paquetes electorales comiencen a llegar a partir de las 21:00 a 22:00 horas de este domingo y el último se espera que llegue entre las 2:00, 30:00 horas del domingo.

“Estamos al pendiente y por supuesto hacer una invitación a toda la ciudadanía que cuenta con su credencial para votar, con fotografía, vigente y los que tienen las 2023 que salgan a ejercer su derecho al sufragio el día de mañana por el candidato, por la coalición, que ellos consideren que presentaron las mejores propuestas”, subrayó.

Desde la mañana de este sábado también se empezaron a colocar carpas en la calle Sinaloa y la avenida Revolución, en la colonia Sánchez Celis, donde este 2 de junio se estarán recibiendo los paquetes electorales del Distrito 06 Electoral del Instituto Nacional Electoral.

“Es la esquina de la Sinaloa y la Revolución y la esquina de la Sinaloa y la Zacatecas, pero es el día de mañana (domingo el cierre a la circulación vial) y hasta el operativo de la tarde-noche que es la recepción de paquetes, en el día va estar fluyendo normal (la circulación)”, expresó.

Agregó que este sábado se están haciendo los últimos ajustes y arreglos de entrega de la documentación, de los formatos que usan los capacitadores el día de la elección.

“Ya listísimo y con toda la emoción de recibir a la gente en las casillas para que vote”, continuó Alejandre Jalaz y recordó que el primer paquete que llegó la vez pasada en que eran cuatro elecciones fue a las 19:30 horas y ahora que es una elección más, tres federales y dos locales, se espera que los primeros paquetes electorales lleguen entre las 20:00 y las 20:30 horas.

También dio a conocer que en el periodo de veda electoral de tres días no se han detectado actos de campaña y el domingo se tendrá sesión a las 7:30 horas para declarar sesión permanente y se cerrará hasta recibir el último paquete que será el lunes.

Además, expresó que a la gente le gusta decir que ya votó y como le pintan el dedo y se toman una buena foto y la difunden puede haber alguien que se dedique a esas cuestiones de robo de identidad, puede tomar esas fotos para hacer mal uso de la huella si se ve bien.

“Esa es la recomendación (no publicar foto de la huella), pero no sólo del INE sino creo que también de otras autoridades para evitar el robo de identidad, si está de lejos creo que no tienen ese problema a que si ponen su huella ahí porque son datos sensibles”, reiteró el presidente del Consejo 06 Distrital del INE.