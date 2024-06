Son 394 casillas de un total de 796 las que van a recuento (el 49.49 por ciento), manifestó Palafox Villalobos en entrevista momentos antes de la sesión del pleno del órgano electoral citada para iniciar a las 8:00 horas, pero que comenzó a las 11:30 horas, la bodega fue abierta a las 12:52 horas y el cotejo y recuento inició aproximadamente a las 13:00 horas.

“Las que van a recuento son 394, no quiere decir esto que si nosotros al momento que estemos haciendo el cotejo de las restantes, si en alguna llegara a salir una inconsistencia también, pues el lineamiento nos marca que tendríamos entonces también que enviarla a recuento, entonces ese número puede quedar ahí o puede todavía aumentar un poquito, todo depende de lo que está ahorita en cotejo cómo venga, si existe el acta por dentro, la original, si no hay inconsistencias en ella”, continuó.

“Inconsistencias me refiero a que no las podamos subsanar con otros datos de la misma acta, es inconsistencia de que ya hubo ahí algo extraño, no, son inconsistencias que generalmente se dan cuando los funcionarios llenan las actas, pero si se pueden subsanar con los demás elementos que se tienen ahí en actas pues se va subsanar”.

Precisó que podría tratarse de un número incorrecto, pero ya se coteja.

“Es un procedimiento que está marcado por la ley, en la normatividad electoral, es decir, si después de recibir nosotros los paquetes y hacemos el preliminar que hicimos el día de la jornada en esa captura que realizamos o que se realiza en el sistema pues ahí nos arroja si hay algunas actas que vienen o que contemplan alguna causal que las pueda mandar a recuento”, reiteró.

Agregó que de acuerdo con la proyección que se tiene, se contempla que el recuento de cada paquete lleve media hora en promedio, por lo que el recuento total puede durar dos días.