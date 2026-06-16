Inicia construcción de subcolector entre los fraccionamientos Villas del Sol e Infonavit Terrazas, en Mazatlán

La construcción del subcolector en la Calle Amanecer, entre Villas del Sol e Infonavit Terrazas, en el Fraccionamiento Villas del Sol, inició la mañana de este martes en el que se invertirán 3 millones 768 mil 709 pesos y que beneficiará a mil 480 familias de igual número de viviendas que se construyen en ese lugar.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, manifestó que esta obra del subcolector es parte integral de la transformación para que las cerca de 500 viviendas que ya están construidas en el Fraccionamiento Infonavit Terrazas estén listas para ser habitadas, del total de mil 480 que se planean edificar en esa parte de Mazatlán.

“Las Viviendas del Bienestar son una iniciativa más transformadoras de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, porque parte de la convicción de que el acceso a una vivienda digna no es un privilegio para quienes puedan pagarlo al contado, es un derecho para todas las familias mexicanas”, continuó en su mensaje.

“Por eso este proyecto se financia a través del Infonavit para que familias de trabajadoras y trabajadores que de otra manera no podrían acceder a un crédito hipotecario tengan esta oportunidad, es la transformación llevada a la vida cotidiana de manera concreta y duradera y la manera en que el Gobierno Municipal de Mazatlán responde a esa iniciativa es haciendo la tarea de infraestructura antes de que llegue la gente, llegando con el drenaje, con los servicios y con la planeación necesaria para que cuando una familia reciba las llaves encuentre todo perfectamente bien funcionando”.

Recalcó que el acceso a servicios básicos es la diferencia entre un hogar digno y una construcción que no cumple con las condiciones mínimas de habilitar la vivienda, por eso la obra del subcolector va primero, porque sin ella el proyecto no estaría completo y en Mazatlán gusta que todo quede bien y a la primera.

“Estamos comprometidos con que las Viviendas del Bienestar en este puerto sean lo que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum quiere que sea en todo el País, viviendas dignas, bien ubicadas, con servicios y con todo lo necesario para que una familia pueda llamarla con mucho orgullo: ‘este es mi hogar’”, dijo la Presidenta Municipal.

“Que este subcolector de la Calle Amanecer sea el inicio de la transformación de la vida de mil 480 viviendas de familias mazatlecas”.

El director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo, precisó que este subcolector tiene un importe contratado de 3 millones 768 mil 709 pesos y se trabajará en la ruptura de 18 metros cuadrados o 350 metros lineales de pavimento de 20 centímetros de espesor y se realizarán terracerías con material de banco.

“Vamos a reinstalar la reposición de la guarnición tipo L, vamos a colar 359 metros lineales de pavimento de concreto premezclado y vamos a realizar siete pozos de visita para este subcolector así como la instalación de 350 metros lineales de tubería de PVC para alcantarillado de 12 pulgadas”, dijo al dar a conocer la ficha técnica de la obra.

El banderazo de arranque del subcolector también fue encabezado por el Coordinador Regional Zona Norte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Arturo Cervera Mondragón y el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo, entre otros.