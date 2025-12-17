$!Inicia el reencarpetado en principales calles de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una inversión cercana a los 24 millones de pesos, el Gobierno de Mazatlán dio el banderazo de arranque al programa de reencarpetado en gran escala, que contempla la rehabilitación de 22 tramos estratégicos de la zona urbana, con el objetivo de mejorar la movilidad y mantener en condiciones dignas las vialidades más transitadas del municipio.

De acuerdo con un comunicado, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, dio el banderazo de inicio.

El inicio de los trabajos se realizó en un tramo de la avenida Juan Pablo II, en las calles Sagitario y Leo, a la altura de la Escuela Preparatoria José Vasconcelos, donde la Alcaldesa, acompañada de la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle Acosta; y la directora de Servicios Públicos, Karla Angélica Camacho Guzmán; subrayó que este programa de reencarpetado es parte de una visión integral de ciudad por un Mazatlán ordenado y eficiente, con obras de sentido social, bien hechas, con honestidad, y al servicio de todos.

“Es algo muy necesario para cerrar el año con ‘broche de oro’. Vamos a estar haciendo que las calles de Mazatlán sean dignas, que las avenidas tengan mejor movilidad, y esto gracias a que el recurso público se ha ejecutado de manera eficiente, transparente y hemos podido tener este ahorro para cerrar el año con estas obras que son muy necesarias para las y los mazatlecos”, externó.