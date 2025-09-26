$!Inicia en la Gran Plaza Mazatlán la Feria de Servicios Infonavit

Durante tres días personal del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores brindará información y orientación a los trabajadores que busquen adquirir o mejorar su vivienda o tengan algún trámite pendiente. Las actividades se pusieron en marcha en la Gran Plaza Mazatlán, donde estarán ofreciendo sus servicios del viernes al domingo, de 11:00 a 19:00 horas.

Hay nuevos modelos de Infonavit para solicitar tu crédito con menos puntos y requisitos, que también será expuesto. Además, podrán saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito, recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno, solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Ahí se ofrece asesoría de parte del personal del instituto. Se informó que las personas que acudan a las oficinas y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos. También podrán conocer de los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.