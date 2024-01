En el primer día del cobro del Predial en Mazatlán el Gobierno Municipal ya había recaudado 2 millones 730 mil pesos y para todo el 2024 se tiene como meta recaudar 610 millones de pesos, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Son 610 millones de pesos (como meta para el 2024), estuve en la mañana con el Director de Ingresos, me dice que va super bien la recaudación, así me dijo, inició el año bien con 40 módulos y con ciudadanos acudiendo a pagar, aprovechando el descuento del pronto pago que es 10 por ciento, los descuentos que se hacen, que todavía se están haciendo en algunas multas y recargos y por supuesto los beneficios que esto conlleva”, continuó.

El Presidente Municipal agradeció a la ciudadanía porque al acudir a pagar el Predial significa que hay confianza en el Gobierno y ese dinero se transparenta mandándolo a la obra más prioritaria que es el alumbrado público, el drenaje y las pavimentaciones.

Indicó que hasta cerca de las 14:00 horas se habían recaudado cerca de 2 millones 730 mil pesos.

”Va bien el tema recaudatorio, iniciamos muy bien el año, con mucho trabajo, nosotros traemos exageradamente trabajo, traemos muchas obras por pavimentar, la próxima semana se hace entrega de las patrullas, ya nos llegaron las motopatrullas, ya nos llegaron una parte de las camionetas, llegan otras el fin de semana”, continuó.

”Si nos alcanzan todas listas vamos a tener poco más de 60 entre patrullas y motos y nos faltaría un resto de automóviles, yo me comprometo por lo menos entre patrullas y motos poquito más de 50, acuérdense que hay algunas que no se pudieron adquirir porque no hubo participantes en la licitación que son los automóviles y las camionetas más pequeñas”.

También dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para contratar más elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal donde se requieren unos 200 a 300 más.

Además manifestó que el 8 de enero se dará el fallo de la licitación para la compra de los siete nuevos camiones recolectores de basura y se contempla adquirir otros 10 más para el 2024.

Este 3 de enero arrancó la campaña de descuentos para el pago del Predial en Mazatlán, que es del 10 por ciento por pronto pago, descuentos que concluirán el 29 de febrero.

También se tiene un descuento del 50 por ciento en casa habitación y del 80 por ciento para pensionados y jubilados.