$!Inicia en Mazatlán este lunes canje de uniformes y útiles escolares gratuitos

Al igual que en el resto de Sinaloa, este lunes inició el canje de uniformes y útiles escolares gratuitos en las tiendas de ropa y papelerías acreditadas para ello en Mazatlán. De acuerdo con el esquema de canje, del 3 al 9 de agosto le corresponde el canje de los vales que da la Secretaría de Educación Pública y Cultura a las y los estudiantes de escuelas públicas cuyo primer apellido comience de la A a la F; del 10 al 16 del presente mes de la G a la O, del 17 al 23 del mismo mes de la P a la Z y del 24 de agosto al 13 de noviembre para todos los alumnos que no hayan canjeado sus vales.





La mañana de este 3 de agosto se observó una fila de decenas de personas, principalmente madres de familia, esperando canjear sus vales de uniformes escolares en negocios del Centro de la Ciudad. Tras la apertura del establecimiento las personas ingresaron al lugar a realizar su canje y la fila disminuyó considerablemente. “Son tres semanas de letras y a partir del inicio de la cuarta semana cualquier letra”, dijo el encargado de dicho establecimiento, Luis Granados. “Así lo esperábamos (la afluencia de personas al canje), sí tenemos suficientes uniformes, estamos abiertos de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche de lunes a domingo, los domingos nada más de 9:00 a 2:00 de la tarde”.



