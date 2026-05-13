$!Inicia este 15 de mayo la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en el Pacífico

Este viernes 15 de mayo inicia en el Océano Pacífico la Temporada de Ciclones Tropicales 2026, en la cual se pronostican entre 18 y 21 de esos fenómenos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Durante esta temporada, que concluirá el 30 de noviembre, se prevén en el Pacífico entre nueve y 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes de categorías 1 o 2 y entre cuatro y cinco huracanes de categorías 3, 4 o 5.

Mientras que en el Océano Atlántico la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 comenzará el próximo 1 de junio y concluirá también el 30 de noviembre del presente año, en la cual se pronostican entre 11 y 15 ciclones. En el Atlántico se prevé que entre siete y ocho ciclones alcancen la categoría de tormenta tropical, entre tres a cinco lleguen a huracanes de categoría 1 o 2 y entre uno y dos alcancen la categorías de huracán a, 4 o 5.

“Un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas del reloj son se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario, en el caso del hemisferio sur”, informó el SMN. Precisó que cuando un ciclón alcanza vientos de 45 a 62 kilómetros por hora adquiere la categoría de depresión tropical y se le asigna un número. Puede tardar horas o días para llegar a la categoría de huracán. Cuando el ciclón alcanza vientos de 63 a 118 kilómetros por hora se convierte en una tormenta tropical y se le asigna un nombre, mismo que conservará hasta su disipación. En tanto que cuando los vientos son de 119 kilómetros por hora y superiores el fenómeno meteorológico es un huracán, conserva el nombre de la tormenta tropical que lo desarrolló y sus categorías van de la 1 a la 5 de acuerdo a la intensidad de sus vientos.

De acuerdo con la escala de Saffir-Simpson, que establece la categoría de los huracanes por la intensidad de sus vientos, un huracán de categoría 1 tiene vientos de 119 a 153 kilómetros por hora y puede generar daños en techos, árboles, arbustos, letreros, anuncios y postes de luz, inundaciones en carreteras y caminos costeros bajos. Un huracán de categoría 2 tiene vientos de 154 a 177 kilómetros por hora y puede generar daños importantes en techos y revestimiento. Daños daños en árboles y bloqueos en caminos. Pérdida de energía por varios días. En tanto que el huracán de categoría 3 presenta vientos de 178 a 208 kilómetros por horay puede provocar daños importantes en techos, estructuras, árboles, bloqueos en carreteras, inundaciones en caminos y zonas bajas. Pérdida de energía y agua por varios días, de acuerdo con el SMN. El huracán de categoría 4 en la Escala de Saffir Simpson tiene vientos de 209 a 252 kilómetros por hora, capaces de generar destrucción de techos y colapso de paredes. ”Árboles y postes de luz derribados, bloqueo de caminos. Corte de energía y agua por semanas, inundaciones”, continuó el SMN. Un huracán de categoría 5 tiene vientos de más de 252 kilómetros por hora y puede generar destrucción de techos y colapso de paredes. Árboles y postes de luz derribados, bloqueo de carreteras. Corte de energía y agua por semanas, así como inundaciones.