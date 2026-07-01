$!Inicia Estrella Palacios gira por Sinaloa con asambleas informativas de Morena

Con un recorrido por las comunidades de Coyotitán, en el municipio de San Ignacio, y La Cruz de Elota, Estrella Palacios Domínguez inició este miércoles su gira como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, a través de las denominadas Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
La ex Alcaldesa de Mazatlán comenzó así una serie de actividades territoriales impulsadas por Morena en distintos puntos de la entidad, luego de haber solicitado licencia a su cargo el pasado 26 de junio y tras su separación del Ayuntamiento, la administración municipal quedó bajo la responsabilidad de Minerva Osuna Zavala.
Palacios Domínguez compartió en sus redes sociales mensajes sobre el arranque de su gira en busca de ser candidata por Morena para la gubernatura, destacando el significado personal de iniciar en Coyotitán, comunidad a la que identificó como parte de sus raíces familiares y culturales.
“Iniciamos los recorridos de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional desde Coyotitán, una tierra donde está mi raíz y el alma de Sinaloa. ¡Estoy lista! Gracias por tanto cariño”, publicó.
Más tarde continuó su recorrido con una visita a La Cruz de Elota, donde resaltó la historia de lucha social de la comunidad y la importancia de mantener la cercanía con la población.
“La Cruz de Elota nació de la lucha de su gente: un pueblo en el que vive la llama de la justicia social. Llevamos el mensaje de nuestro movimiento a su plazuela porque estamos listos para que la Transformación siga avanzando en Sinaloa”, compartió.
Con estas actividades, la ex Alcaldesa inició formalmente una etapa de promoción política y territorial en diversos municipios sinaloenses, en el marco del proceso interno de Morena para fortalecer la organización del movimiento y difundir los principios de la denominada Cuarta Transformación en el estado.
De acuerdo con la estrategia planteada por el partido, las actividades contemplan asambleas informativas, movilizaciones territoriales y foros públicos con el propósito de acercar a la ciudadanía información sobre las acciones y programas impulsados por el Gobierno federal, así como fortalecer la organización política y social del movimiento en la entidad.