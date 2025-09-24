$!Inicia ex trabajador de la UAS huelga de hambre frente a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur

En representación de su esposa que no puede hacer este tipo de manifestaciones por un problema de salud, el ex trabajador de la UAS, Rodolfo Haro Rochín, inició este miércoles una huelga de hambre frente a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de esa institución para que en la reingeniería financiera que se plantea no se afecten los derechos de los trabajadores jubilados.

”Yo soy Adriana Espinoza, jubilada de la Universidad (Autónoma de Sinaloa), de la Facultad de Ciencias Sociales, mi esposo trabajó hace años, pero renunció por la corrupción y él me está representando porque yo no puedo estar en la huelga de hambre por una enfermedad que tengo y él es el que la va a hacer hasta las últimas consecuencias”, dijo Adriana Espinoza en entrevista en el lugar de la huelga que dio a conocer que comenzó a las 10:00 horas de este 24 de septiembre.

”El problema aquí es que el Rector quiere hacer con nosotros lo que quiere, quitarnos primas vacacionales que desde julio nos las debería de haber pagado porque ya tenía el recurso del Gobierno del Estado, nos quieren quitar días de aguinaldo y nos quieren quitar para un fideicomiso, nosotros con 27 años de trabajo y ya 20 años de jubiladas tenemos ese derecho porque está en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley Federal que un trabajador jubilado tiene derecho a todas las prestaciones que hay en la Universidad”.

Recalcó que lo que debe hacer el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, es sacar a todo el personal de confianza que tiene y a todos los “aviadores” o personas que cobran sin trabajar.

”Lo que debe de hacer el Rector es sacar a todo su personal de confianza que tiene y a todos esos ‘aviadores’ porque hay gente en nóminas que no viven aquí, que viven en México y son unos estudiantes que porque ganó un boxeo y está en la nómina, así hay muchas irregularidades, pero él dice que el problema somos los jubilados, no somos los jubilados, ¿por qué?, porque ya tenemos ese derecho ganado”, recalcó la trabajadora jubilada Adriana Espinoza.

”Nos instalamos a las 10:00 de la mañana, en lugar de mandar a alguien a decir compañeros a qué acuerdo podemos llegar, no, salieron a amenazarnos unos abogados que son de confianza de ahí adentro (diciendo) que no tenemos derecho a manifestarnos que porque es una universidad privada, (y los manifestantes les contestaron que) no es privada, es pública y que es un delito, y luego nos dicen ustedes ya no son trabajadores de la Universidad”.

Por ello Adriana Torado recordó que les contestó que si ya no son trabajadores por qué les quieren quitar la prima vacacional, días de aguinaldo e implementarles un fideicomiso, les dicen que no son trabajadores, pero para quitarles todos esos beneficios si los consideran como tales.

”Entonces nos dijeron: ustedes están cometiendo un delito y no pueden estar aquí y vamos a ver cómo vamos a proceder, eso fue la amenaza de los que nos dieron allá adentro”, reiteró.

Recalcó que su esposo realizará la huelga de hambre hasta que se respeten sus derechos como trabajadores jubilados de la UAS, que no les quiten ninguna prestación y les paguen inmediatamente la prima vacacional que desde julio se las debió haber pagado el rector, pero consideran que dicho funcionario se “tranzó” el dinero.

”Él debe 500 millones que se robó, dónde está ese dinero, tanta gente de confianza”.

Informó que su esposo tiene una enfermedad, pero realiza la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, hasta que se llegue a un acuerdo favorable y se respeten sus derechos.

Precisó que junto con su esposo vienen desde Mexicali, Baja California, en donde viven actualmente, por lo que viendo la situación que no hay arreglos Haro Rochín decidió instalar la huelga de hambre y quieren hacer llegar esta información a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene planeado estar el sábado en Mazatlán porque se presume que el subsecretario de Educación Pública federal, Villanueva Lomelí es el que está encabezando las acciones que afectan al personal jubilado, junto con el Rector Madueña Molina.

Haro Rochín, de 71 años, manifestó que como su esposa es jubilada de la UAS y se quieren hacer unos ajustes en contra del personal jubilado de esa institución que les afecta en lo económico, derechos que les han costado mucho, le otorgó la representación para que él realice la huelga de hambre en donde solamente podrá ingerir agua.

”Ella a mí me está otorgando la representación a mí a huelga de hambre por las arbitrariedades, las injusticias, como se les quiera llamar, a lo que las actuales administraciones de la UAS están queriendo hacer”, dijo Haro Rochún, quien recordó que esta es la segunda huelga de hambre que hace en su vida de luchador social, la primera duró un mes.

”Estoy en condiciones, tengo 71 años, pero mis ánimos no han decaído en cuanto a lo largo de mi vida en la lucha por los que menos tienen”.

La Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Unidad Regional Sur de la UAS, Claudia Yukiko Suzuki Reyna, manifestó que una vez que se advirtió de la manta que se encuentra al exterior del edificio de dicha Unidad personal del cuerpo jurídico de la zona sur del estado de dicha institución educativa acudió para tratar de dialogar con las personas que se encuentran en esta manifestación, pero no fue posible.