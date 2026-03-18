$!Inicia Gobierno de Mazatlán demolición de barda perimetral de antigua tienda del ISSSTE

MAZATLÁN._ Por indicación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y en atención a una petición de la comunidad estudiantil del Jardín de Niños Bertha Von Gloumer, el Gobierno municipal inició la demolición de una parte de la barda perimetral de la antigua tienda del ISSSTE, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, que podía representar un riesgo para los alumnos de este centro escolar. A través de un comunicado, se informó que las acciones se llevaron a cabo a través de elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Obras Públicas y personal del IMDEM.

Para llevar a cabo las labores con las debidas medidas de seguridad, personal de la CFE suspendió el suministro de energía eléctrica en el área. Por su parte, elementos de Protección Civil delimitaron el perímetro para evitar riesgos entre los vecinos, mientras que trabajadores de Obras Públicas, con el uso de rotomartillos, fueron elevados en una grúa del IMDEM para comenzar con la demolición.