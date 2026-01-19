$!Inicia instalación de primeros monigotes del Carnaval de Mazatlán 2026

La instalación de los primeros monigotes del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora” comenzó la mañana de este lunes con uno de ellos en la Plazuela Machado, en el Centro Histórico de la Ciudad. “El día de hoy van a ver ustedes que se van a empezar a colocar los primeros monigotes, van a empezar en la Plaza Machado con el primero, en estos momentos se está instalando y a lo largo del malecón”, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.







“Pues son monigotes que son de acuerdo al tema que es ‘Arriba la tambora’, que estoy seguro que les va a gustar mucho, este año la novedad es que tienen un tipo QR donde ustedes pueden ver qué significa el nombre del arte que tiene y el significado que lleva detrás”. Agregó que aunque no se trata de un monigote, también se contempla colocar algo alusivo al Carnaval en el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna.







“Estamos muy contentos, el día de ayer tuve una reunión vía virtual , aunque fuera domingo con el licenciado Óscar García, estamos muy entusiasmados con este Carnaval que estamos seguros que va ser un éxito”, continuó. “Tuve oportunidad de hablar con algunas personas gerentes de hoteles, asociaciones de hoteles y van muy bien las reservaciones, cada vez más en cuanto se acerca la fecha están las reservaciones elevándose y esto es muy buena señal que este Carnaval también va ser muy concurrido y sobre todo los shows que han sido del gusto de todos, los espectáculos, la cartelera musical también”.





