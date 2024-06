”En el tema de la subestación son 680 mil pesos, menos de 700 mil (los que se invierten), es algo que a veces le sacan la vuelta los gobiernos y que no debe ser, no es una cuantía tan alta y es algo tan necesario, también depende del tipo de escuela, si es muy grande requiere de una subestación más grande, del kilowatt que vas ocupando, en este caso no excede, anda alrededor de los 700 mil pesos y las obras adicionales no pasan de 200 mil pesos”, continuó.

También informó que actualmente se apoya a seis, siete escuelas más con diferentes temas de electrificación, cerca de ese lugar, en el Jardín de Niños de la misma colonia Azteca ya se colocó una subestación, una vez la comunidad de ese plantel tomó la vialidad porque no aguantaba el calor.

”Entonces esa vez salieron del Jardín de Niños a protestar con justa razón, se les quemó todo el cableado, tronó todo, pero ya pusimos subestación, eso fue desde el año pasado pusimos cableado”, reiteró.

Informó que en una escuela de Villa Unión se trae una obra de poco más de un millón de pesos, y así varía, pero más o menos se invierten cerca de 6 a 7 millones de pesos en electrificación de seis a siete escuelas en este municipio.

También expresó que si en alguna escuela de tiene problema de electrificación que soliciten el apoyo para que se les brinde y ya el próximo ciclo escolar inicien sin esa problemática.