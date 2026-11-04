Inicia Jumapam trabajos para reparar hundimiento en la Avenida Emilio Barragán

Los trabajos para reparar el hundimiento registrado hace dos semanas en el sentido hacia el norte de la Avenida Emilio Barragán, frente a las instalaciones de la Cuarta Zona Naval, fueron puestos en marcha por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Dichos trabajos comenzaron luego de realizar evaluaciones topográficas e hidráulicas para revisar las condiciones de la infraestructura subterránea de agua potable y drenaje, dio a conocer la Jumapam y el Gobierno de Mazatlán en un comunicado de prensa con fecha del 3 de noviembre.

Agregó que antes de comenzar las maniobras, también se consultó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para descartar posibles afectaciones a sus instalaciones.

“Las lluvias recientes y la necesidad de completar estas revisiones influyeron en el tiempo requerido para iniciar la reparación”, continuó.

“Los trabajos se concentran en corregir los daños ocasionados por el colapso de una antigua tubería de 60 pulgadas, correspondiente a un colector que se encuentra fuera de servicio desde hace varios años”.

Precisó que las labores incluyen el retiro de la carpeta asfáltica y la losa de concreto, excavación profunda, relleno del área socavada con concreto, compactación del terreno y posterior pavimentación.

“Debido a la magnitud del daño detectado bajo la superficie, los cierres parciales y las reducciones de carril en la vialidad que conduce hacia la zona portuaria continuarán por lo menos tres semanas más. Jumapam recomienda a los conductores utilizar rutas alternas cuando les sea posible y circular con precaución por el área de trabajo”, dio a conocer.

La rehabilitación completa del sentido al norte de dicha avenida quedó inconclusa durante los primeros años de la administración del Gobernador del Estado, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, pues solamente se logró la rehabilitación del sentido al sur.