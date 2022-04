$!Inicia la Pascua Juvenil de Mazatlán 2022

En un mensaje enviado por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, recordó a los participantes que están viviendo la gran experiencia de la Semana Mayor, la Semana Santa, en medio de la pandemia del Covid-19, por una parte invitados a continuar con la vida ordinaria y dentro de ella esta vivencia de la Semana Santa y de la Pascua Juvenil donde se les invita a vivir con fraternidad y seguir caminando juntos como una sola familia.

“Y también a seguir a Jesús en su vida, en su estilo, en sus valores, en sus criterios, especialmente viviendo el servicio, viviendo la caridad, hay que tener cada día una gran fe, una gran confianza en Dios, una gran esperanza que Dios nos ayuda y también estar operando siempre bien hacia los demás, estar viviendo la caridad con todos y especialmente con tus familiares, con tus conocidos, con tus cercanos”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“La vida puede ser muy hermosa si la sabemos vivir y en estos días lo que se pretende es ayudarte a través de la oración, de la reflexión a que vivas mejor tu existencia, mejor tu vida, tu vida familiar, tu vida estudiantil, tu vida laboral, tu vida de amistad, que Dios bendiga esta experiencia de la Pascua Juvenil y bendiga a todos y cada uno de ustedes”.

El padre Durán Sánchez informó que para este Jueves Santo, entre otras actividades, se celebrará la institución de al eucaristía y del sacerdocio, así como el mandamiento del amor, ya que Jesús invita a ser servidores de los demás y al final de esa misa se tendrá un momento de oración recordando la oración de Jesús en el huerto.

Este viernes 15 de abril las actividades iniciarán a las 11:00 horas donde se tratará el tema de ver la cruz como un motivo para llegar a la gloria y a las 14:30 horas se tendrá la meditación del Santo Vía Crucis y a las 16:30 horas se tendrá la adoración a la Santa Cruz que es propia de este día, ya que este es el único día del año que no se celebra misa.

“Después de esa liturgia tendremos un momento de oración ante el Sepulcro, que es donde depositaron a Jesús cuando lo crucificaron”, expresó, “por este año no va a haber marcha del silencio, procesión del silencio, que era lo que se hacía por el malecón hasta llegar a Catedral porque estamos haciéndolo de manera híbrida, algunos presencial y también con transmisiones en vivo para no hacerlo en grande todavía, porque no se nos permitió de esa manera todavía por la pandemia”, precisó el padre Durán Sánchez.

El último día de la Pajuma, en Sábado de Gloria, en el que se celebra la resurrección de Jesucristo, se seguirá por la mañana en silencio de que Jesús está en la cruz, se va a tener otro tema para motivar a la santidad, por la tarde se tendrá el Rosario de Pésame a la Virgen María para acompañarla en su dolor.

“Y ya posteriormente a las seis y media de la tarde tendremos la celebración que se le llama la Vigilia Pascual, donde tendremos la bendición del Fuego Nuevo, donde renovaremos nuestras promesas bautismales, donde con esta misa nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la misa más grande durante todo el año para nosotros los cristianos porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo”, enfatizó.