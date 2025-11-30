$!Inicia Noroeste la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ en Mazatlán

Diciembre se vuelve a pintar de esperanza en las páginas de Noroeste con la llegada de la edición 33 de la campaña ‘Sé un Rey Mago’, tradición en la que año con año se invita a transformar la ilusión en acción y que en Mazatlán se renueva el compromiso con los niños que viven realidades particularmente duras.

Con más de tres décadas de historias entregadas, esta iniciativa vuelve a encender la invitación a la comunidad porteña para convertirse, aunque sea por un instante, en mensajera de esperanza y deseo para decenas de niños.

Durante esta edición, la campaña retoma un camino ya conocido y profundamente significativo el cual ha dado frutos solidarios al colaborar por segundo año consecutivo con el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia A.C., integrado por familiares que viven la búsqueda diaria de un ser querido desaparecido.

De tal manera, que al abrir de nueva cuenta esta colaboración, se permite que los niños de estas familias formen parte de la campaña, llevando su sentido a un territorio a uno más sensible.

Al igual que el año anterior, las historias que comenzarán a publicarse no hablan meramente de carencias materiales, sus relatos plasman la fortaleza silenciosa de niños y niñas que, a muy temprana edad, aprendieron a convivir con la ausencia, quienes en algunos casos acompañan en las jornadas de búsqueda, mientras que en otros, crecen entre la esperanza y la nostalgia, rodeados de fotos, velas y recuerdos.