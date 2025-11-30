$!Inicia Noroeste la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ en Mazatlán

Diciembre se vuelve a pintar de esperanza en las páginas de Noroeste con la llegada de la edición 33 de la campaña ‘Sé un Rey Mago’, tradición en la que año con año se invita a transformar la ilusión en acción y que en Mazatlán se renueva el compromiso con los niños que viven realidades particularmente duras.
Con más de tres décadas de historias entregadas, esta iniciativa vuelve a encender la invitación a la comunidad porteña para convertirse, aunque sea por un instante, en mensajera de esperanza y deseo para decenas de niños.
Durante esta edición, la campaña retoma un camino ya conocido y profundamente significativo el cual ha dado frutos solidarios al colaborar por segundo año consecutivo con el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia A.C., integrado por familiares que viven la búsqueda diaria de un ser querido desaparecido.
De tal manera, que al abrir de nueva cuenta esta colaboración, se permite que los niños de estas familias formen parte de la campaña, llevando su sentido a un territorio a uno más sensible.
Al igual que el año anterior, las historias que comenzarán a publicarse no hablan meramente de carencias materiales, sus relatos plasman la fortaleza silenciosa de niños y niñas que, a muy temprana edad, aprendieron a convivir con la ausencia, quienes en algunos casos acompañan en las jornadas de búsqueda, mientras que en otros, crecen entre la esperanza y la nostalgia, rodeados de fotos, velas y recuerdos.
Son pequeños que entienden más de lo que deberían, pero que no han dejado de soñar e ilusionarse, y son estos deseos donde la campaña busca tender una mano.
El espíritu de ‘Sé Un Rey Mago’ se mantiene intacto a lo largo de estos 33 años al convocar a la comunidad a donar juguetes, ropa o calzado, lo que cada familia lectora pueda aportar, para apoyar a estos jóvenes.
El gesto, aunque simple en apariencia, se convierte en un acto de acompañamiento para quienes viven una lucha continua, pues si bien un regalo no resuelve su realidad, sí puede hacer un espacio cálido en medio de tanta incertidumbre.
Para esta edición, las historias serán tratadas con un cuidado aún mayor, donde cada familia decidirá cómo serán plasmadas sus relatos y las imágenes ilustrativas, para evitar algún riesgo, por lo que Noroeste respetará plenamente sus decisiones, ofreciendo narrativas que protejan su identidad cuando así lo soliciten.
Incluso, aquellas familias que prefieran mantener sus historias fuera del espacio público serán parte de la entrega.
La experiencia en ediciones anteriores ha demostrado que la comunidad mazatleca y sinaloense suele responder con generosidad desbordada, permitiendo llevar regalos no solo a los menores cuyas historias aparecen en el periódico, sino también a quienes, por decisión familiar, permanecen en silencio.
Las jornadas de recolección se extenderán hasta el 5 de enero y como cada año, el 6, Día de Reyes, se realizará un evento especial para entregar los obsequios directamente a los niños.
En un encuentro breve pero emotivo, lleno de risas, timidez, emociones contenidas y pequeños momentos que, para cada familia, se convierten en un respiro necesario, pues ese día, la ausencia se hace a un lado para permitir que la ilusión de los más pequeños tenga un lugar.
Durante esta edición 33, ‘Sé Un Rey Mago’ vuelve a recordarle a Mazatlán que la solidaridad es una suma de detalles que construyen una comunidad más sólida, que incluso en territorios marcados por la violencia, siempre hay espacios para el gesto humano, extender la mano y acompañar.
De tal manera, que esta campaña vuelve a invitar a los mazatlecos a participar con calma, prudencia y con un corazón dispuesto, porque cada regalo, por pequeño que este parezca, puede convertirse en un rayo de luz en la vida de un niño que espera algo más que un juguete, el ser visto, escuchado y acompañado.
DATO
La campaña ‘Sé Un Rey Mago’ se pondrá en marcha de manera formal este 1 de diciembre, con las publicaciones de las primeras historias de niñas y niños tanto en Mazatlán como en Culiacán, dando apertura a una nueva edición en la que la comunidad podrá conocer de cerca sus sueños, contextos y las realidades que acompañan a cada familia.