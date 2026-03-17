$!Inicia obra de pavimentación y nuevas redes hidrosanitarias en Valles del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los vecinos de la calle Ejido Las Iguanas, en la colonia Valles del Ejido, tendrán su vialidad pavimentada y nuevas redes de agua y drenaje, banquetas, rampas y guarniciones, lo que en suma hará su vida más segura, en especial durante la temporada lluvias.

Los habitantes recibieron con gran alegría y gratitud a la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, porque pronto verán transformado en realidad un sueño acariciado por casi tres décadas: su calle será pavimentada “de paquete completito”.

A través de un comunicado, se informó que será la inversión directa del Ayuntamiento, por el orden de 1 millón 514 mil pesos que, los habitantes de calle Ejido Las Iguanas, entre Ejido El Walamo y Lázaro Rubio, están corroborando que la primera mujer Presidenta Municipal de Mazatlán no sólo sabe escuchar las peticiones más sentidas de los mazatlecos, sino que cumple su palabra de llevar el bienestar y la seguridad a todos los rincones de la ciudad, como es esta vialidad.