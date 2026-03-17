$!Inicia obra de pavimentación y nuevas redes hidrosanitarias en Valles del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los vecinos de la calle Ejido Las Iguanas, en la colonia Valles del Ejido, tendrán su vialidad pavimentada y nuevas redes de agua y drenaje, banquetas, rampas y guarniciones, lo que en suma hará su vida más segura, en especial durante la temporada lluvias.
Los habitantes recibieron con gran alegría y gratitud a la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, porque pronto verán transformado en realidad un sueño acariciado por casi tres décadas: su calle será pavimentada “de paquete completito”.
A través de un comunicado, se informó que será la inversión directa del Ayuntamiento, por el orden de 1 millón 514 mil pesos que, los habitantes de calle Ejido Las Iguanas, entre Ejido El Walamo y Lázaro Rubio, están corroborando que la primera mujer Presidenta Municipal de Mazatlán no sólo sabe escuchar las peticiones más sentidas de los mazatlecos, sino que cumple su palabra de llevar el bienestar y la seguridad a todos los rincones de la ciudad, como es esta vialidad.
“Hace ya algunos meses, tuve la oportunidad de estar aquí, venimos a traerles ayuda, porque estaba totalmente inundada esta calle. Recuerdo algunas de las vecinas y los vecinos, no podíamos pasar, anduvimos brincando de casa en casa, y pudimos ver con nuestros propios ojos que era realmente importante realizar esta obra; aquí unos le llaman Privada Iguanas y es muy importante que sepan que cuentan con nosotros, que estamos al pendiente de todo lo que se requiere”.
“Estamos contentos de traerles buenas noticias, esta obra que es la primera de muchas y que sepan que pueden contar con su Presidenta Municipal, con todo el Equipo del Bienestar ”, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios.
Jesús Antonio Villapadua Rodríguez, representante de los vecinos beneficiados con esta obra, manifestó sentirse conmovido por la rápida respuesta recibida, ya que no hace mucho que hicieron la petición a la Presidenta Estrella Palacios y ya está en marcha el proyecto que vendrá a cambiarles la vida.