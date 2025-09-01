$!Inicia PAN Mazatlán con proceso para elegir a nueva dirigencia; Laura Delia Gavica solicita registro

“A temblar morenistas”, señalaron panistas tras el registro de Laura Delia Gavica Hernández como candidata para dirigir el comité municipal del PAN En cómo despertar y animar al panismo aletargado, Laura Delia Gavica Hernández aseguró que de contender por la presidencia y ganarla, buscará primero subir el padrón de militantes para formar un gran contrapeso al partido del poder.

”Es importante sumar esa militancia dormida porque somos un contrapeso totalmente para el Gobierno. Necesito sumar la planilla de militantes y yo invito a toda la ciudadanía que empatice con Acción Nacional que se sume a nosotros, que se acerque a Acción Nacional”, expresó. Gavica Hernández es la primera en levantar la mano para participar como candidata a la dirigencia panista local del próximo proceso interno que será el domingo 21 de septiembre, dónde los panistas renovarán al comité directivo.

Con más de 30 años de militante, Gavica Hernández dijo ser parte viva del partido con doctrina humanista de Acción Nacional, asegurando que trabajará para recuperar los espacios perdidos. ”Que se note que hay una voz contraria al partido que en este momento está en el poder. Queremos ser escuchados y que sean replicados los problemas que están sucediendo en la sociedad mazatleca y de eso vamos a señalar, ser los mejores jueces y los más observadores, pero no nada más señalar sino también dar soluciones. Esa es mi propuesta, dar solución a las cosas que hay, plantear y poder trabajar en relación a un bienestar total de la comunidad mazatleca”, destacó en entrevista. De cara al próximo proceso electoral que inicia el 2027 rumbo al relevo de Gobernador de Sinaloa y las 20 alcaldías, admitió que se viene un escenario político complicado. De aquí al 2027, adelantó que se buscará a los candidatos idóneos entre destacados panistas porque se enfrentarán a una época súper difícil así que es muy importante prepararse. El presidente del comité directivo municipal de Acción Nacional, Evaristo Corrales Macías, recibió la documentación de la planilla con 16 integrantes para su revisión.