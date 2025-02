Inicia pavimentación de calle en el Hogar del Pescador, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el inicio de la pavimentación de la calle Victoriano Mereles, entre Mar Patrimonial y 1 de Octubre, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, hizo llegar en bienestar a los vecinos del fraccionamiento Hogar del Pescador.

De acuerdo con un comunicado, el pavimento de concreto premezclado, que consta también de la rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, tiene una inversión total de 1 millón 905 mil 842.78 pesos, y forma parte del Plan de Obras 2025, a través del programa “Mazatlán en Marcha”.

Palacios Domínguez dijo que su administración repara metro a metro, calle a calle, cada lugar, para mejorar el entorno donde las niñas, los niños, los jóvenes y todas las familias tengan un mayor bienestar.

“En este arduo trabajo que tenemos al frente del Municipio de Mazatlán, pues yo me he propuesto cumplir varias metas, y una de ellas es justamente en los primeros 100 días de nuestro gobierno darle resultados a las y los mazatlecos, nos hemos propuesto entre otras cosas traerles a los mazatlecos 20 obras que sean de beneficio para las colonias y zona rural, y esto es solamente en los primeros 100 días, yo les digo que esto apenas comienza, vamos apenas arrancado este gobierno y no vamos a parar”, dijo.

Los trabajos consisten en el trazo y nivelación preliminar, 835.60 metros cuadrados de pavimento de concreto premezclado, guarnición tipo “L”, construcción de tres pozos de visita tipo común, una caja para operación de válvula, instalación de 145 metros lineales de tubería de PVC hidráulico y la reposición de 25 tomas domiciliarias tipo Jumapam.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes la directora de Obras Públicas, Grecia Karina López Barboza; el director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García Ruiz; la directora de Servicios Públicos, Karla Angélica Camacho Guzmán; la directora de Atención Ciudadana, Fabiola Osuna Patrón; el presidente del Comité de Vecinos de Hogar del Pescador, Óscar Sánchez; así como regidoras y regidores del Cabildo.