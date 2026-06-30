$!Inicia Plan Marina ‘Operación Salvavidas Verano 2026’, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina a través de la Cuarta Región Naval informa que este martes 30 de junio inició la “Operación Salvavidas Verano 2026”, en el marco de la implementación del Plan Marina, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos durante la siguiente temporada vacacional, del 30 de junio al 30 de agosto del presente año. A través de un comunicado la Secretaría de Marina informó que dicha operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística de Mazatlán, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, en el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, realizándose en coordinación con Protección Civil, instituciones y autoridades. En esta temporada, se desplegarán más de 200 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería; asimismo, 8 unidades, de las cuales, 1 patrulla costera y 1 patrulla interceptora, encargadas de la vigilancia marítima; 4 embarcaciones menores y 2 motos acuáticas empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; 8 terrestres con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

Lo anterior, especialmente a través de acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas. Asimismo, es importante mencionar que citado personal lleva a cabo una capacitación con el objetivo de brindar apoyo a la ciudadanía que lo requiera de manera oportuna. En este operativo, participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mazatlán, dotada con personal especializado, así como personal de los Mandos Navales, quienes acudirán de manera oportuna al llamado de la ciudadanía.