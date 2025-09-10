Inicia Plan Operativo de Fiestas Patrias 2025 en Mazatlán

“Este fin de semana es el inicio de las fiestas patrias, vamos a estar haciendo varias actividades, deportivas, culturales y cívicas, por lo que de acuerdo con la estrategia de seguridad de la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum, coordinada en Sinaloa por nuestro Gobernador, el Doctor Rubén Rocha Moya, les presentamos el plan de operaciones de seguridad para las fiestas patrias”, dijo, de acuerdo con un comunicado.

En rueda de prensa, acompañada de los mandos militares, navales y municipales, Palacios Domínguez informó que la estrategia operativa dio inicio este miércoles 10 de septiembre y concluye el 16 del presente mes, con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a locales y visitantes que disfrutarán de los diversos eventos que están programados.

Los hechos violentos en Mazatlán se siguen presentando, donde incluso un menor falleció al recibir un balazo cuando circulaba a bordo de un camión urbano.

MAZATLÁN._ Con el apoyo de más de 1,500 elementos de los cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, presentó la tarde de este miércoles el Plan Operativo de Fiestas Patrias 2025.

La Alcaldesa detalló que el primer evento masivo se llevará a cabo el viernes 12, con el encuentro de fútbol entre Mazatlán F.C. y Pumas, en el que se esperan alrededor de 10 mil personas, en el Estadio “El Encanto”; el sábado 13, se realizará el concierto de El Coyote y Chuy Lizárraga, “Capibaras Tour”, donde también se proyecta una asistencia de 10 mil personas, en el Estadio “Teodoro Mariscal”.

El lunes 15, se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia, desde el Palacio Municipal, seguida por una verbena popular, con la asistencia de hasta 10 mil personas; el martes 16, el tradicional desfile, con la participación de 25 contingentes de los tres órdenes de gobierno, corporaciones civiles e instituciones educativas.

La Presidenta Municipal indicó que para estas fechas se estima un 80 por ciento de ocupación hotelera, lo que refleja la importancia que tiene en Mazatlán el mes patrio, trayendo grandes beneficios económicos a los sectores productivos del puerto.

El lunes 15, se cerrarán vialidades, teniendo como primer acceso Benito Juárez y Canizalez, y como segundo acceso la 21 de Marzo y Aquiles Serdán; las salidas serán Guillermo Nelson y Canizalez; Ángel Flores y Aquiles Serdán; Ángel Flores y 5 de Mayo; y 21 de Marzo y 5 de Mayo; los cierres serán por Ángel Flores y Benito Juárez; Ángel Flores y 5 de Mayo; y 21 de Marzo y 5 de Mayo.

En la rueda de prensa, estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; del Octavo Batallón de Infantería, Genaro Aurelio Avendaño López; el Teniente Coronel de la Guardia Nacional, Guillermo Caballero de León; el Capitán de Fragata Rigoberto García Reyes, de la Cuarta Región Naval; de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Aldo Giovanni García Reyes; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez; el Director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Villegas López; y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Durante la reunión, la Presidenta Palacios Domínguez también realizó el acto de toma de protesta a José Francisco Villegas López como el nuevo titular de la Dirección de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, confiriendo así al nuevo titular a conducirse por el camino honorable de su cargo.