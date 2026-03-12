Inicia presencia de ondas de calor en Sinaloa ante la proximidad de la primavera

Ante los últimos días para que concluya el invierno y la proximidad de la primavera, a partir de este jueves se espera la presencia de ondas de calor en Sinaloa, por lo que se llama a la población a tomar precauciones para prevenir enfermedades, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

”Tenemos inicios de ondas de calor en Sinaloa por lo que prevalecerán condiciones atmosféricas favorables con cielos despejados, ambientes calurosos y temperaturas que van a estar oscilando entre los 32 y 36 grados aproximadamente”, dijo Osuna Tirado en entrevista.

“Básicamente tenemos climas agradables estos días en lo que viene la transición a la primavera, obviamente habrá municipios más al norte del estado donde sí tendrán temperaturas todavía mucho más cálidas y ahí tendrán que tomar algunas previsiones pertinente para el tema de las altas temperaturas”.

Ante la proximidad de las altas temperaturas recomendó a la población estar muy pendiente de los boletines del Sistema Meteorológico Nacional, no exponerse por tiempos prolongados al sol, usar ropa adecuada si van a andar en exposiciones a los rayos del sol e hidratarse bastante básicamente y estar pendiente de los niños y de los adultos mayores.

Será el próximo 20 de marzo cuando iniciará la temporada de primavera en el Hemisferio Norte de la tierra, en el cual se encuentra la República Mexicana.

El Coordinador Municipal de Protección Civil expresó también que mientras se da la transición del invierno a la primavera se presentarán en ocasiones mañanas frescas y días calurosos como a veces ocurre en Semana Santa.