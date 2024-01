MAZATLÁN._ Ya inició el proceso para el cierre del actual Basurón Municipal de Urías y se está por adquirir el terreno para el nuevo Relleno Sanitario de Mazatlán donde en total se destinará una inversión de cerca de 140 millones de pesos, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Seguimos nosotros en búsqueda, es así que le hemos asignado recursos al cierre (del Basurón), que le hemos asignado recursos en el presupuesto al nuevo Relleno Sanitario, que le hemos asignado recurso a la compra, equipamiento y maquinaria para el Relleno Sanitario, todos esos son avances, la parte más difícil que tiene que ver con lo financiero ya la tenemos, ya la aprobamos, ya la acordamos y solamente empezar a ejecutar el recurso para la compra, la adquisición del terreno, que eso podría darse la próxima semana”, expresó.

“Quería yo que esta semana fuera, a partir de mañana viernes, sin embargo, se han alargado las reuniones, no hemos concluido, nos brinca a la semana próxima, pero ya no debe de pasar de la próxima semana que iniciemos el procedimiento de adquisición, una vez que tengamos el tema de la adquisición se inician los estudios, ya con base en los estudios inician los trabajos, los trabajos son más rápidos, hoy con maquinaria trabajar más rápido, es hacer las fosas y hacer la colocación de todas las geomembranas, mallas y todos los biodigestores y todo ese tema que conlleva un Relleno Sanitario”.

Precisó que se está en buen tiempo, en el caso del Basurón Municipal el Ayuntamiento está obligado a entregar al juez avances del cierre de manera mensual, lo mismo a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado que tiene en su jurisdicción el tema del medio ambiente o sustentable.

El Presidente Municipal informó que para el Relleno Sanitario se destinaron 10 millones de pesos para la compra del terreno, además otro para compra de equipamiento y los trabajos se harían con mano de obra de asesoría, mientras que para la compra de maquinaria se presupuestaron cerca de 60 millones de pesos, pues es maquinaria especializada.

“Ahí nada más van 70 millones, son como 30 millones más de los trabajos que se realizarían, son cerca de 100 millones de pesos en total para el nuevo Relleno Sanitario y 35 millones del cierre (del Basurón Municipal) en su primera etapa, porque hay que darle seguimiento durante los próximos 20 años, en total estamos hablando de alrededor de 140 millones de pesos para arrancar con el nuevo y cumplir con el cierre de las primeras etapas”, reiteró.

“Por qué primeras etapas, porque cierras, pero tiene un mantenimiento por 20 años, entonces cierras todo, ya cumples con el cierre y la apertura, entre todo anda alrededor de 140 millones de pesos, el cierre en la primera etapa nosotros pudiéramos estar cumpliendo a más tardar en cuatro meses, sin embargo, qué es lo que nos detiene un poquito con una de las celdas, se hicieron cuatro celdas, se van ir cerrando las celdas y vamos a dejar una última en tanto se tenga ya resuelto el nuevo Relleno Sanitario ya para recibir la basura y hacer la transferencia”.

Esa última celda se va cerrar hasta que ya se tenga aperturado el nuevo Relleno Sanitario, en el cual se puede llevar de 5 a 6 meses para que empiece a recibir basura, no se ocupa hacerlo todo para ello, se puede hacer la primera etapa y empezar a recibir basura mientras se sigue construyendo todo alrededor en ese nuevo espacio del que aún no se puede decir públicamente en dónde se encuentra para que no se genere alguna problemática de oposición como ha sucedido en los otros lugares contemplados para ello, expresó González Zataráin.