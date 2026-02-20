$!Inicia próxima semana rodaje de película en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán

Con la finalidad de fortalecer la producción audiovisual en el Sinaloa y proyectar nuevos escenarios al mundo, autoridades y realizadores presentaron el proyecto cinematográfico “Pimienta”, una producción independiente que comenzará a rodarse en Mazatlán este lunes. A través de este tipo de producciones, la industria del cine busca abrirse paso en Sinaloa promoviendo la producción local y proyectando otra imagen de la entidad a nivel nacional e internacional, por lo que contará con locaciones en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán para narrar una historia que aborda temas como la salud mental, el amor, la pérdida y la reconciliación.

Así se dio a conocer este viernes durante una rueda de prensa en la que participaron representantes del sector turístico, productores y actores, los cuales dieron a conocer detalles de esta producción que será dirigida por el cineasta sinaloense, Francisco Romero, con la participación de un equipo mixto integrado por talento estatal y profesionales de distintos puntos del país. Para el productor ejecutivo, Emiliano Dueñas, este proyecto busca además sentar las bases para futuras producciones en el Estado, señalando que la intención es consolidar equipos de trabajo locales, generando oportunidades laborales y fortalecer los vínculos entre el sector público, privado y creativo, para facilitar nuevas filmaciones en la región.

“A corto plazo queremos ir asentando equipos de trabajo porque pensamos traer más proyectos. Este es un poco una prueba para ver cómo reacciona la ciudad y la gente, y también para saber en la práctica qué nos falta”, dijo. “Buscamos generar enlaces de todo tipo para que producir aquí sea amigable y la inversión rinda, además de que se genere empleo y se proyecte positivamente la imagen del destino”, añadió. Asimismo, explicó que a mediano plazo se prevé realizar un estreno nacional con alfombra roja y presencia de medios en las principales ciudades del País, con el objetivo de posicionar la película y, al mismo tiempo, promover a Mazatlán como destino para la industria cinematográfica.

“A mediano plazo queremos hacer un estreno nacional con alfombra roja y presencia de medios en Ciudad de México, y después llevarlo a ciudades como Monterrey y Guadalajara”, declaró. “Con este estreno también queremos que la propia industria conozca el destino, sepa dónde llegar y lo recomiende para que más producciones vengan a Mazatlán y Sinaloa”, agregó. Los realizadores destacan que, aunque se trata de una producción independiente con recursos limitados, el proyecto involucra a decenas de personas entre equipo técnico, actores y colaboradores, lo que demuestra el potencial que tiene Sinaloa para desarrollar una industria audiovisual más sólida. Elisa Ramírez Bojórquez, directora de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado, destacó que este tipo de proyectos contribuyen a promover destinos y generar mayor actividad económica en las comunidades, además de posicionar a Sinaloa como un lugar atractivo para el cine y producciones audiovisuales.