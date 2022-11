Inicia recorte de los primeros 70 trabajadores del Instituto de Cultura, además se detecta faltante de equipo: Raúl Rico

MAZATLÁN._ Tras manifestar que inició el recorte de los primeros 70 trabajadores del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, informó que continúa la revisión de equipo porque hay algunos faltantes y se hacen ya preparativos del Carnaval 2023.

“Son 70 (en un primer grupo), ya llevamos como 12, pero en la medida que haya recursos para liquidaciones se va ir haciendo, estamos en ese proceso (de determinar si se dará de baja a más trabajadores aparte de estos 70), estamos en ese proceso, pero por lo pronto son los definidos”, dijo Rico González en entrevista la mañana de este viernes.

“Y vamos a ver si antes de terminar esa ola podemos prescindir de alguien más y se hará de inmediato para que tampoco quede un ambiente de incertidumbre, son de todas (las áreas), pero la más grandes es Operaciones, la dejamos con 8 personas y hay 40”.

Añadió que ese recorte de personal no afecta la realización de los diferentes programas ni los preparativos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 que ya comenzaron desde cero porque no se encontró ningún programa para ello de la anterior administración.

Precisó que en el caso de Operaciones es un exceso contar con 40 personas.

“Es exceso, quizá fue necesario para ellos (quienes estaban antes al frente del Instituto) porque había otros programas pues tenía que ver con cuestiones de tipo de promoción turística y todo eso, pero nosotros nos vamos a dedicar más a las artes, sin descuidar lo demás, pero con un enfoque muy hacia las artes”, reiteró Rico González.

Dijo no traer a la mano la cantidad de recursos que se ahorrarán con el recorte de personal, pero es fácilmente un 30 por ciento del total de la nómina de 4 millones de pesos mensuales que se venían pagando.

También dio a conocer que ya iniciaron los preparativos para el Carnaval de Mazatlán 2023 en lo referente a definir temas, se entraron en detalle.

“No tenemos ninguna referencia de lo que querían hacer, entonces volvimos a empezar... en todo el proyecto desde la definición, ya están haciendo propuestas para carros alegóricos, propuestas de escenarios, estamos viendo artistas, es como un trabajo simultáneo todo”, continuó.

“El Gobierno del Estado nos dio 10 millones de pesos que podemos usar solamente para Carnaval este año, entonces lo vamos a aplicar bien todo esto”.

También dio a conocer que además de los adeudos de 20 millones de pesos de la anterior administración se mantiene una revisión porque se ha detectado falta de equipo, pero de verá si fue dado de baja legalmente o qué paso con el mismo.

“Faltante sí hay de equipo, están valorando, hay desde tornillos hasta equipo, entonces están valorando, se sigue buscando, lo que pasa es que hay que ver cuánto de los bienes que no encontramos no está por la vía legal, o sea, pudieron dar de baja bienes y para nosotros nuestro punto de vista eran valiosos, pero se hizo legalmente, entonces ahí no podemos hacer nada, estamos en el proceso (de revisión)”, subrayó.

A pregunta expresa en entrevista con personal de medios de comunicación recordó que fue artífice de que se unieran lo que antes era Promoción y Desarrollo Cultural y el Carnaval, y ahora el actual Alcalde Édgar González Zataráin dice que no es buena idea tener las dos cosas juntas, a lo que Rico González expresó que la platicó de eso con el Presidente Municipal sustituto quien lo va valorar una vez que pase el próximo Carnaval.

“Mi opinión en aquel entonces, si es que no es válido porque no es válido, pero mi opinión era que se comparten elementos humanos, técnicos, recursos, entonces el argumento de que el Carnaval es una especialidad y la Cultura es otra no es válido porque la verdad es que quien puede con uno puede con el otro”, continuó el director de dicho Instituto.

Además, dio a conocer que se tiene deterioro en la Casa Hass, en los elevadores, hay lugares donde se filtra el agua y en el segundo piso es totalmente riesgoso, por lo que se contemplan hacer remodelaciones para el próximo año, se está valorando el costo.

Entre otros puntos, Rico González informó que como director artístico de dicho Instituto quedó Abril Márquez, que es quien había estado anteriormente y para Zoila Fernández hay un proyecto muy especial que en su momento se va hablar de él porque implica otros movimientos.

Además, informó que la nómina de los trabajadores se ha estado pagando, los regidores apoyaron en eso y el Ayuntamiento entregó los recursos para la primer quincena y así los va estar dando cuando se paguen las demás quincenas y la Comuna también prometió apoyar con recursos para el pago de aguinaldo.