$!Inicia Samaz ‘Taller del Astrónomo Aficionado’ para acercar la astronomía a la comunidad mazatleca

Con el propósito de despertar el interés por la exploración del universo y acercar el conocimiento astronómico a personas de todas las edades, la Sociedad Astronómica de Mazatlán inició este sábado el ‘Taller del Astrónomo Aficionado’, con el cual busca brindar a los participantes una experiencia práctica en la observación del cielo y el uso de telescopios. Así lo dio a conocer David Esquivel, presidente de la Samaz, quien señaló que esta iniciativa busca despertar el interés por la ciencia entre niños, jóvenes y adultos, brindándoles las herramientas básicas para comprender los fenómenos astronómicos y, sobre todo, desarrollar habilidades para observar el cielo nocturno de manera independiente. Esquivel expresó que el curso fue diseñado para que los asistentes aprendan haciendo, por lo que la mayor parte de las actividades estarán enfocadas en el manejo de telescopios y la observación directa del cielo, dejando la teoría únicamente como un apoyo para comprender mejor lo que se observa.





“Es nuestro taller de astronomía de verano. El objetivo es que todas las personas que estén interesadas, a partir de los 12 años, puedan venir a aprender astronomía de manera práctica”, comentó. “Hay poca teoría, pues la verdad es que lo que nos interesa es que la gente use los telescopios, que observe el cielo y se vaya informando para luego poder hacer práctica astronómica”, añadió. El académico mencionó que las sesiones se realizarán todos los sábados, con horario de 17:00 a 20:00 horas, hasta el mes de septiembre, y están abiertas a cualquier persona a partir de los 12 años de edad. Asimismo, destacó que una de las principales características del programa es que no requiere inscripción previa ni asistencia continua, lo que permite que los participantes se integren en cualquiera de las sesiones.



