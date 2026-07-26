$!Inicia Samaz ‘Taller del Astrónomo Aficionado’ para acercar la astronomía a la comunidad mazatleca

Con el propósito de despertar el interés por la exploración del universo y acercar el conocimiento astronómico a personas de todas las edades, la Sociedad Astronómica de Mazatlán inició este sábado el ‘Taller del Astrónomo Aficionado’, con el cual busca brindar a los participantes una experiencia práctica en la observación del cielo y el uso de telescopios.
Así lo dio a conocer David Esquivel, presidente de la Samaz, quien señaló que esta iniciativa busca despertar el interés por la ciencia entre niños, jóvenes y adultos, brindándoles las herramientas básicas para comprender los fenómenos astronómicos y, sobre todo, desarrollar habilidades para observar el cielo nocturno de manera independiente.
Esquivel expresó que el curso fue diseñado para que los asistentes aprendan haciendo, por lo que la mayor parte de las actividades estarán enfocadas en el manejo de telescopios y la observación directa del cielo, dejando la teoría únicamente como un apoyo para comprender mejor lo que se observa.
“Es nuestro taller de astronomía de verano. El objetivo es que todas las personas que estén interesadas, a partir de los 12 años, puedan venir a aprender astronomía de manera práctica”, comentó.
“Hay poca teoría, pues la verdad es que lo que nos interesa es que la gente use los telescopios, que observe el cielo y se vaya informando para luego poder hacer práctica astronómica”, añadió.
El académico mencionó que las sesiones se realizarán todos los sábados, con horario de 17:00 a 20:00 horas, hasta el mes de septiembre, y están abiertas a cualquier persona a partir de los 12 años de edad.
Asimismo, destacó que una de las principales características del programa es que no requiere inscripción previa ni asistencia continua, lo que permite que los participantes se integren en cualquiera de las sesiones.
Esquivel comentó que, debido a la temporada de lluvias, las condiciones para la observación astronómica aún son limitadas, sin embargo, el taller permitirá que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para aprovechar los cielos despejados que suelen presentarse durante los últimos meses del año.
“El resto del año, ya que pasen las lluvias, en octubre y noviembre, vamos a tener otra vez cielos limpios y la gente va a poder salir y observar y aprender más, que ese es nuestro objetivo aquí en la Sociedad Astronómica”, declaró.
Además del actual curso de verano, la Samaz ya prepara una segunda etapa de formación para los aficionados a la astronomía, por lo que Esquivel adelantó que, una vez concluya este taller, se abrirá un curso especializado en la construcción de telescopios, con el propósito de que los participantes no solo aprendan a utilizarlos, sino también a fabricarlos.
“Después vamos a abrir otro taller de construcción de telescopios para que la gente construya su propio telescopio”, adelantó.
El presidente de la Samaz destacó que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas de la organización, ya que aunque el taller fue difundido únicamente a través de redes sociales y sin un proceso formal de registro, la convocatoria logró reunir a un número importante de participantes desde la primera sesión.
“Estamos muy contentos. Hicimos el aviso en las redes sociales y no sabíamos cuánta gente iba a venir. De hecho, la modalidad del curso es abierta, no hay que inscribirse y tampoco tiene necesariamente continuidad”, dijo.
“Si algún día no pueden venir, pueden asistir a la siguiente sesión y es completamente gratuito”, explicó.
Esquivel destacó que uno de los principales objetivos es eliminar las barreras de acceso al conocimiento científico, permitiendo que cualquier persona interesada pueda acercarse a la astronomía sin importar su edad o experiencia.
“El taller está abierto a cualquier persona y han estado llegando jóvenes a partir de los 12 años, vienen de todas las edades, vienen adultos, vienen adultos mayores. Está abierto para todos”, señaló.
La Sociedad Astronómica de Mazatlán ha impulsado durante los últimos años diversas actividades de divulgación científica, como observaciones públicas, charlas y talleres, con el objetivo de fomentar el interés por las ciencias espaciales y crear una comunidad de aficionados que participe de manera activa en la exploración del cielo.
De esta forma, con el Taller del Astrónomo Aficionado, la asociación busca consolidar ese esfuerzo de divulgación, ofreciendo un espacio permanente donde la ciudadanía pueda adquirir conocimientos, familiarizarse con el uso de instrumentos astronómicos y desarrollar una mayor apreciación por los fenómenos que ocurren en el universo.