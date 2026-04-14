$!Inician 209 elementos de la SSPM curso de Competencias Básicas de la Función Policial

Un total de 209 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán toman el curso de Competencias Básicas de la Función Policial impartido por la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa, lo que se reflejará posteriormente en las calles en beneficio de la sociedad. El curso inició el lunes 13 del presente mes en las instalaciones de la SSPM en este puerto, donde los elementos participantes continúan fortaleciendo su capacitación profesional integrada en la Estrategia de Profesionalización Estructurada y se imparte en seis bloques, el cual concluirá el 25 de mayo próximo, informó el rector de la Unipol, José Carlos Álvarez Ortega. “Tiempo en el cual ustedes fortalecerán y consolidarán las competencias esenciales para redituar que se integren en su labor. La capacitación constante acompañada de evaluaciones periódicas y procesos... es la ruta para fortalecer las capacidades operativas de las y los policías, permitiendo así construir instituciones más eficientes, cercanas a la ciudadanía y capaces de atender con mayor eficacia las demandas sociales en materia de seguridad”, dijo Álvarez Ortega en su mensaje en el evento inaugural del curso la tarde de este martes.





“En esa virtud el Certificado Único Policial representa un elemento esencial del desarrollo profesional de cada integrante de las corporaciones policiales ya que garantiza que cuentan con los conocimientos, habilidades aptitudes y perfil necesarios para desempeñarse adecuadamente dentro de las instituciones de seguridad pública”. En el evento realizado a las 12:00 horas, que también fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, agregó que estos cursos cumplen con las disposiciones institucionales en materia de evaluación en competencias básicas de la función policial y al mismo tiempo permiten identificar áreas de mejora mediante diagnósticos que orientan a una capacitación más pertinente y eficaz. Además, expresó, conforme a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública la vigencia del Certificado en mención está sujeta a evaluaciones periódicas cada tres años, lo que subraya la importancia de la actualización y formación continúa del personal policial. “Durante su desarrollo ustedes reforzarán habilidades, conocimientos y destrezas indispensables para el adecuado cumplimiento de su función, las competencias que se abordarán incluyen acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa, armamento y tiro policial, conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, manejo de bastón PR 24, operación de equipo de radiocomunicación y primer respondiente”, precisó el rector de la Unipol. “Cada una de estas competencias ha sido diseñada para fortalecer su capacidad de actuación ante situaciones reales, brindándoles herramientas que les permitan desempeñar su labor con mayor eficacia, profesionalismo y responsabilidad, la finalidad es fortalecer su preparación para que actúen con criterio, disciplina y compromiso contribuyendo así a la consolidación de instituciones más sólidas”. Por ello los exhortó a asumir este compromiso, este proceso con responsabilidad y con la convicción de que su formación impacta directamente en la confianza que la ciudadanía deposita en sus corporaciones de seguridad pública. En tanto que la Presidenta Municipal de Mazatlán subrayó en su mensaje al dar la bienvenida a los 209 elementos que toman este curso, que una Policía mejor formada es una institución que transforma la vida de su gente y que comienza hoy es una oportunidad de crecer como policías y como personas.



