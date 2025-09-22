$!Inician construcción de una aula de medios en la primaria ‘Amigos de México’, en Mazatlán

Durante la ceremonia de Lunes Cívico, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y funcionarios municipales encabezaron el banderazo de inicio de la construcción de una aulas de medios en la primaria “Amigos de México”, ubicada en la colonia Jardines del Valle.

La obra tendrá una inversión de 1.3 millones de pesos y su objetivo es dotar de herramientas tecnológicas a los niños y niñas que asisten a clases en el plantel, mediante nuevos aprendizajes que los ayuden a desarrollar sus habilidades y ampliar su conocimiento en ámbitos digitales.

“Estamos aquí en la escuela ‘Amigos de México’, donde vamos a arrancar una obra que tiene un costo de 1.3 millones de pesos. Se trata de una aula de medios que fue muy solicitada por las maestras, por los maestros y por el director. Entonces, el día de hoy tenemos el orgullo de empezar esta obra, ya que hemos sido muy insistentes en que sin educación no hay transformación; así que creemos que apoyando a las escuelas y la infraestructura educativa podemos hacer que tengamos mejores ciudadanos”, expresó Palacios Domínguez.

Agregó que con esta inversión son ya 10 obras en infraestructura educativa apoyadas de parte de su Gobierno, con un total de 20 millones de pesos; además de apoyos a 90 planteles del municipio con distintos programas sociales que benefician a niños y niñas.