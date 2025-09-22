$!Inician construcción de una aula de medios en la primaria ‘Amigos de México’, en Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios, junto a otros funcionarios, llevaron a cabo el acto simbólico al inicio de la obra escolar, la cual tuvo una inversión de 1.3 millones de pesos
Durante la ceremonia de Lunes Cívico, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y funcionarios municipales encabezaron el banderazo de inicio de la construcción de una aulas de medios en la primaria “Amigos de México”, ubicada en la colonia Jardines del Valle.
La obra tendrá una inversión de 1.3 millones de pesos y su objetivo es dotar de herramientas tecnológicas a los niños y niñas que asisten a clases en el plantel, mediante nuevos aprendizajes que los ayuden a desarrollar sus habilidades y ampliar su conocimiento en ámbitos digitales.
“Estamos aquí en la escuela ‘Amigos de México’, donde vamos a arrancar una obra que tiene un costo de 1.3 millones de pesos. Se trata de una aula de medios que fue muy solicitada por las maestras, por los maestros y por el director. Entonces, el día de hoy tenemos el orgullo de empezar esta obra, ya que hemos sido muy insistentes en que sin educación no hay transformación; así que creemos que apoyando a las escuelas y la infraestructura educativa podemos hacer que tengamos mejores ciudadanos”, expresó Palacios Domínguez.
Agregó que con esta inversión son ya 10 obras en infraestructura educativa apoyadas de parte de su Gobierno, con un total de 20 millones de pesos; además de apoyos a 90 planteles del municipio con distintos programas sociales que benefician a niños y niñas.
“Ya con esta obra comentarles que se suman ya 10 obras públicas que hemos hecho en apoyo a infraestructura educativa en nuestro municipio. Son un poquito más de 20 millones de pesos lo que se ha invertido en infraestructura para todos nuestros estudiantes aquí en Mazatlán”.
“Decirles que además de esos 20 millones que ya invertimos en obra pública, en diferentes escuelas, también tenemos apoyos sociales que se han brindado a 90 planteles. De hecho, para que se den una idea, representa un beneficio para alrededor de 8 mil a 10 mil estudiantes en nuestro municipio. La ayuda a obras sociales son de mantenimiento, pintura, y colocación de aires acondicionados”.
En el Lunes Cívico, la alumna Ariana Vianney Murillo expresó unas palabras de bienvenida para la Presidenta Municipal y agradeció el apoyo para ella y sus compañeros con la construcción de la nueva aula de medios.
En tanto, el director del plantel, Luis Enrique Cárdenas, se dijo contento porque los estudiantes puedan tener un mejor futuro.
Estrella Palacios Domínguez hizo entrega de un asta de bandera y material deportivo al director del plantel.
Mientras que estudiantes le regalaron un ramo de flores a la Alcaldesa.Además, se hizo la entrega de diplomas y reconocimientos a alumnos de mejor aprovechamiento, Diego Márquez, Ariana Murillo y Jesús Ángel Rodríguez.