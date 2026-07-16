$!Inician construcción del Centro Comunitario ‘México Imparable’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ La construcción del Centro Comunitario “México Imparable” inició la tarde de este jueves en el fraccionamiento Pradera Dorada 5, al norte de Mazatlán, donde se invertirán 10 millones de pesos y se prevé atender a mil jóvenes por día. “Este espacio, este Centro Comunitario ‘México Imparable’, es para la juventud de Sinaloa. ¿En qué sentido? La Estrategia Nacional de Seguridad consta en varios ejes y uno de ellos es atención a las causas, y la atención a las causas es voltear a ver a la juventud, voltear a ver a la prevención precisamente para que, antes de que un delito ocurra, se llegue a prevenir”, dijo Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ”¿Y cómo lo vamos a prevenir? Volteando a ver a la juventud, ejerciendo sus derechos constitucionales. ¿De qué manera? En este Centro Comunitario, por ejemplo, un espacio de 5 mil metros cuadrados donde contarán con trotapista, donde contarán con salud y atención mental, que es sumamente importante; deporte, cultura y las siete bellas artes”.

En su mensaje, donde se coló la primera zapata de la obra, Torruco Garza recordó que en Mazatlán nació Pedro Infante, uno de los grandes cantantes y actores de la historia nacional; y de Sinaloa también han salido grandes boxeadores, como Julio César Chávez, y lo que se quiere es que haya más campeones y campeonas de todos los deportes posibles y que haya artistas y jóvenes que tengan ese gran talento a nivel cultural y social, entre otros. “Y en estos centros de recreación también donde puedan tener un espacio digno y sobre todo de calidad para que puedan entrenar, para que puedan convivir, para que en su vida día a día vayan construyendo comunidad de una manera positiva en favor de este hermoso estado de Sinaloa”, añadió el funcionario.

El funcionario dijo que, a pesar de que se construirán 60 centros comunitarios en el País, se hará lo posible por invitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC, Omar García Harfich, para que inauguren en su momento el de Mazatlán, que se contempla quede listo para septiembre u octubre próximos. “Este espacio es para ustedes, para las jóvenes, para los jóvenes, para que la prevención del delito se palpe directamente desde las aulas, desde las escuelas, pero también desde las aulas de los Centros Comunitarios ‘México Imparable’”, reiteró el subsecretario de Prevención de las Violencias de la SSPC. “Repito, este espacio es para la juventud, para que tengan espacio digno, para que tengan un espacio donde convivir, donde pasar el tiempo, pueden hacer también su servicio social, hay una escuela aquí muy cercana; para que la comunidad crezca, para que los jóvenes tengan esa ruta positiva de la vida”.

Ahí, el residente general del Centro de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes Sinaloa, Saúl Soto Sánchez, dio a conocer que esa dependencia construirá estos centros comunitarios y, además del de Mazatlán, se creará otro en la colonia San Isidro, de Culiacán. “Este proyecto consta de la Cancha de Futbol 7, que es una cancha de mil 500 metros cuadrados; son 50 metros de largo por 30 metros de ancho. En aquella zona estará un gimnasio de box, un ring de 6.1 por 6.1 donde los jóvenes van a poder practicar esos deportes; otra área que será un teatro, otra que será un área administrativa y otra área que está dedicada a la salud”, informó Soto Sánchez.