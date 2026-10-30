$!Inician construcción del complejo deportivo ‘El Nido’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la colocación de la primera piedra se puso en marcha la construcción del complejo deportivo “El Nido”, un espacio impulsado por Foden y Grupo Redpetroil, el cual contará con seis canchas y un parque para la convivencia familiar, y que se busca terminar para finales de diciembre. Durante la ceremonia, realizada el jueves 29 de octubre en un terreno ubicado entre el Fraccionamiento La Foresta y una gasolinera de Red Petroil, por la Avenida Clouthier, Amado Sabás Guzmán Reynaud, director general de Grupo Redpetroil y presidente de Formación y Desarrollo de la Niñez (Foden), señaló que el proyecto permitirá acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes, además de ofrecer un lugar para fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y otros valores. “El reto es que este centro deportivo esté terminado para la Navidad, para que los niños puedan estrenarlo. Ese fue el compromiso con el equipo”, comentó.

Guzmán Reynaud explicó que el funcionamiento del complejo estará acompañado de un trabajo con las comunidades vinculadas a los comedores y las escuelas donde participa la organización, con el propósito de que los menores encuentren oportunidades para desarrollar sus capacidades. Además de las canchas, el proyecto contempla un parque donde las familias puedan reunirse y realizar actividades recreativas, como parte de la intención de convertir “El Nido” en un espacio de encuentro para la comunidad. “Queremos que estos niños del día de mañana acaben siendo doctores, acaben siendo ingenieros, acaben siendo profesionistas, acaben siendo deportistas. Y para eso hay que invertir”, declaró.