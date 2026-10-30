$!Inician construcción del complejo deportivo ‘El Nido’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la colocación de la primera piedra se puso en marcha la construcción del complejo deportivo “El Nido”, un espacio impulsado por Foden y Grupo Redpetroil, el cual contará con seis canchas y un parque para la convivencia familiar, y que se busca terminar para finales de diciembre.
Durante la ceremonia, realizada el jueves 29 de octubre en un terreno ubicado entre el Fraccionamiento La Foresta y una gasolinera de Red Petroil, por la Avenida Clouthier, Amado Sabás Guzmán Reynaud, director general de Grupo Redpetroil y presidente de Formación y Desarrollo de la Niñez (Foden), señaló que el proyecto permitirá acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes, además de ofrecer un lugar para fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y otros valores.
“El reto es que este centro deportivo esté terminado para la Navidad, para que los niños puedan estrenarlo. Ese fue el compromiso con el equipo”, comentó.
Guzmán Reynaud explicó que el funcionamiento del complejo estará acompañado de un trabajo con las comunidades vinculadas a los comedores y las escuelas donde participa la organización, con el propósito de que los menores encuentren oportunidades para desarrollar sus capacidades.
Además de las canchas, el proyecto contempla un parque donde las familias puedan reunirse y realizar actividades recreativas, como parte de la intención de convertir “El Nido” en un espacio de encuentro para la comunidad.
“Queremos que estos niños del día de mañana acaben siendo doctores, acaben siendo ingenieros, acaben siendo profesionistas, acaben siendo deportistas. Y para eso hay que invertir”, declaró.
Ante los momentos complicados que atraviesa la comunidad, llamó a pasar de los discursos a acciones que permitan generar espacios y oportunidades para las nuevas generaciones.
Asimismo, invitó a otros empresarios a incorporarse al proyecto mediante la adopción de equipos y comunidades, con la intención de extender este tipo de instalaciones a otros puntos de la ciudad.
De terreno baldío a complejo deportivo
Por su parte, Víctor Pérez Castro, director de Desarrollo Social de Foden, recordó que hace tres meses el terreno donde comienza a construirse el complejo era un baldío lleno de maleza.
Destacó que su transformación es resultado del trabajo de las personas y organizaciones involucradas, y representa una apuesta por brindar acompañamiento a niños, jóvenes y familias.
“Hoy ponemos la primera piedra, pero también ponemos algo más importante, ponemos nuestra confianza en el futuro”, expresó.
El complejo buscará fortalecer la autoestima y las habilidades emocionales
Liliana Ruiz, coordinadora de Foden, explicó que “El Nido” complementará la atención que la organización brinda a través de 24 comedores comunitarios y más de 50 instituciones educativas de las zonas urbana y rural de Mazatlán.
En este sentido, señaló que, además de impulsar la actividad física, el complejo buscará fortalecer la autoestima y las habilidades emocionales de los menores, como parte de las acciones de prevención de problemas sociales.
“Queremos que este complejo deportivo sea también un lugar para que nuestros niños y jóvenes fortalezcan su autoestima, desarrollen habilidades emocionales y encuentren un camino positivo para construir el futuro”, manifestó.
La coordinadora explicó que el nombre del espacio alude a la protección, el cuidado y la esperanza, así como al propósito de que sus usuarios se sientan seguros, acompañados y valorados.
“Un nido representa protección, cuidado y esperanza. Es el lugar donde se aprende a crecer, donde se desarrollan las fuerzas necesarias para emprender el vuelo”, señaló.
“Ayúdenos a difundir el mensaje de que Mazatlán está de pie, de que vamos a seguir luchando, de que vamos a seguir cuidando nuestra comunidad y nos vemos en diciembre para poner la primera pelota a rodar”, puntualizó Guzmán Reynaud.